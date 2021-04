La nouvelle éco : Ca cartonne ! Un Marnais crée des objets de déco en carton

C'est au sous-sol de sa maison, à Dizy, que l'on retrouve Dominique Juchtzer. C'est là que ce retraité de la maison de champagne Lanson a créé il y a deux ans son entreprise Ca cartonne. Lui qui faisait déjà des maquettes, s'est naturellement tourné vers le carton, "Parce que j'en voyais passé plein quand je travaillais et je me suis dit que c'était intéressant de les utiliser", explique Dominique.

Sa première création sera très logiquement une bouteille de champagne. Puis des bouchons, de toutes les tailles et transformés en lampes, en tabourets ou en tables : "Après je vois ce que veut le client, tant que j'arrive à faire le dessin on peut créer l'objet". Dominique s'est donc mis au dessin sur ordinateur et s'est aussi offert une machine de découpe au laser : "C'était mon cadeau de départ à la retraite", dit-il en souriant.

9 euros le puzzle 3D en forme de bouteille. 45 euros la lampe bouchon. © Radio France - Aurélie Jacquand

Transformer vos cartons en bouteilles ! c'est le slogan que j'avais trouvé

Tout les cartons que Dominique Juchtzer utilise sont des cartons de récupération. Une matière première qui ne lui coûte rien et heureusement car la crise sanitaire a eu raison de son activité : "Au début j'avais réussi à démarcher des noms du champagne, ils m'ont boosté, mais ça n'a pas duré parce qu'avec le Covid, la communication n'était plus leur priorité".

Et puis il y a la foire de Châlons-en-Champagne et les marchés de Noël, tour à tour annulés, qui l'ont privé de visibilité. Aujourd'hui sa seule vitrine reste le site internet j'acheteenlocal.fr, qui lui offre un magasin virtuel : "On gère notre magasin comme on veut et il y a toujours quelqu'un pour nous aider en cas de besoin. Tout ça en échange d'une petite commission de 3% sur ce que je vends", précise Dominique, dont le carnet de commande est à zéro depuis trois mois. "Heureusement que je suis à la retraite et que ce n'est pas mon activité principale".

Dominique a installé l'atelier de Ca cartonne dans le sous-sol de sa maison © Radio France - Aurélie Jacquand

Même si Dominique avoue avoir un peu le moral dans les chaussettes face à cette crise sanitaire et économique, il n'abandonne pas pour autant ses machines et ses cartons : "Là j'ai fait quelques objets de déco pour Pâques, pour la famille". Histoire de na pas faire mentir le nom de son entreprise "Ca cartonne", trouvé par un ancien collègue de chez Lanson.