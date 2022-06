La nouvelle éco : ça recrute en Mayenne dans la méthanisation

La méthanisation est une technique qui transforme les déchets en biogaz. C'est un secteur qui prend de l'ampleur et recrute en Mayenne et dans les départements limitrophes.

La nouvelle éco, c'est la chronique qui parle de l'actualité économique en Mayenne. France Bleu Mayenne s'intéresse au secteur de la méthanisation qui recrute.

Cette technique transforme les déchets, comme le fumier de cheval, en biogaz, puis en biométhane. Un atout pour l'environnement qui permet d'être autonome. C'est le cas de l'entreprise Méthamaine, installée à Meslay-du-Maine depuis deux ans, qui fournit la ville en gaz.

13 entreprises recrutent

Elles sont 13 entreprises (dont Méthamaine) en Mayenne, Sarthe, Maine et Loire et Ille et Vilaine à vouloir recruter. Les entreprises de méthanisation recherchent des personnes pour des postes de responsable, en maintenance, dans l'administration ou la communication.

Une formation en 12 semaines

Pour accompagner les postulants, une formation est proposée par Agricampus Laval : une quinzaine d'offres en apprentissage et une dizaine de postes de personnes formées sont à pourvoir.

Une vingtaine d'experts de la méthanisation interviennent durant la formation de 12 semaines. Elles sont réparties sur un an en apprentissage ou contrat de professionnalisation ou sur six mois de formation continue.