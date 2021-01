La nouvelle éco : ça roule pour les livreurs de repas à domicile à Strasbourg

Yuri, 22 ans, est livreur pour Deliveroo et Uber Eats. Bien emmitouflé dans son manteau, il ne chôme pas en ce moment, au guidon de son vélo électrique : "Avec l'instauration du couvre-feu, ça bouge bien le soir. On fait entre 20 et 30 courses. C'est le seul métier qui reste accessible avec le Covid. J'ai vu que les restaurants n'allaient pas ouvrir jusqu'en mars, tant mieux pour nous !"

Pour les restaurateurs, la livraison à domicile est devenue incontournable pour s'en sortir. "Sur une journée, je suis à 98% en livraison et 2% en vente directe ou en click and collect, détaille Stéphane Godart, le gérant des Burgers de Papa à Strasbourg. La livraison est clairement indispensable pour la survie".

Souvent 25 à 30% de commission

Mais les profits ne sont pas aussi importants que pour la vente directe, car les plateformes de livraison prennent une commission, souvent entre 25 et 30%.

À Strasbourg, environ 400 restaurateurs travaillent avec la seule plate forme Deliveroo. Son concurrent principal Uber Eats gagne aussi du terrain. La crise sanitaire a joué un rôle d’accélérateur et de nouveaux coursiers arrivent.

Kouglof, créé début novembre, se veut un service de livraison à vélo coopératif, plus vertueux que les grandes plateformes, 100% local et écolo. Pour l'instant, une dizaine de livreurs travaillent pour une dizaine de restaurateurs, mais la demande est bien plus forte. "Notre boîte mail est remplie de demandes, sourit son cofondateur Valentin Camapana, lui aussi débordé. Il y a un engouement de la part des particuliers, mais aussi des restaurateurs. On ne peut pas rentrer quinze restos en un mois, on est une petite équipe. On fait pas par pas, même si on aimerait apporter une solution au plus de monde possible, mais on ne veut pas que ça se fasse au détriment de la qualité du service et être totalement surchargés".

Retrouvez la chronique "la nouvelle éco" à 7h17.

France Bleu Alsace est à vos côtés pour vous accompagner pendant cette période de crise sanitaire. Chaque jour à 7h17, votre radio s'intéresse à une entreprise emblématique de votre région (fleuron industriel, club de sport, association, restaurant, etc). Comment se porte-t-elle ? Quels enseignements tire-t-elle de cette pandémie de coronavirus ? Comment se projette-t-elle dans l’avenir ?