La nouvelle éco : Caddie va fabriquer des accessoires de vélo avec l'entreprise strasbourgeoise Manivelle

Caddie, le fabricant de chariots de supermarché de Drusenheim, se lance aussi dans la conception d’accessoires de vélo en partenariat avec Manivelle. Cette PME strasbourgeoise a été créée en 2018 par deux ingénieurs alsaciens de 27 ans (l’un originaire de Colmar, l’autre de Strasbourg). Ils sont sortis de l'INSA et pour l'anecdote sont nés le même jour.

L’idée c’est de faire du made in Alsace, là où il n’y a quasiment que du made in China.

Manivelle conçoit et fabrique des vélos sur mesure et des accessoires de cycles. Silvin Kutsch, l’un des cofondateurs de l’entreprise, s’est rendu compte auprès de ses revendeurs qu’il n’y avait pas de production nationale pour ces accessoires en France : "On sentait qu'il y avait une vraie demande à la fois chez les responsables des magasins et chez nos clients qui veulent du sur mesure. On s'est dit qu'il fallait trouver un partenaire, si possible local, pour fabriquer ces accessoires. On a appelé Caddie".

Le courant est passé et dans son souci de diversification, Caddie a accepté de collaborer avec les ingénieurs de Manivelle. Premier projet en commun : la fabrication d’un panier pour vélos, qui ressemble étrangement à un caddie de supermarché.

Un panier pour vélos inspiré d'un caddie

"On retrouve vraiment l'image d'un caddie, étant donné que le matériau, c'est du brin d'acier cintré et soudé par résistance, comme sur un caddie de supermarché, détaille Thomas Kieber, l’autre cofondateur de Manivelle. On retrouve l'identité qu'on peut trouver chez Caddie et c'est ce qui nous plaisait dans ce partenariat".

Caddie a débuté la production de 500 paniers, qui se fixent facilement sur tous les types de vélos. Ils seront disponibles à la fin du mois de mai. D’autres accessoires suivront comme des porte-bidons. Même si ces produits seront plus chers que le made in China, leur prix se veut accessible pour le plus grand nombre (90 euros par exemple pour le panier et le système de fixation).

Manivelle collabore aussi avec Libre objet, un chantier d’insertion strasbourgeois situé à Koenigshoffen, pour fabriquer d’autres accessoires de vélo, comme par exemple des sacoches de guidon.

