La Nouvelle éco : Cagette et Fourchette étend sa zone d'activité

Oui, il est possible de faire un menu de cantine uniquement à base d'aliments produits à moins de 80 km de chez soi ! C'est tout le pari de Cagette et Fourchette. L'association brennouse, lancée en 2017, propose de mettre en relation des producteurs locaux (maraichers, éleveurs, céréaliers, etc) et des acteurs de la restauration collective (cantine scolaire, Ehpad, entreprises...). Une soixantaine de producteurs jouent le jeu et fournissent ainsi des dizaines d'établissements indriens.

Défi relevé : non seulement l'association fidélise mais elle étend même sa zone d'influence. A partir de septembre, elle proposera ses services à La Châtre et à Issoudun. Elle est déjà présente dans toute l'agglomération castelroussine ainsi qu'en Brenne.

Depuis le confinement du printemps 2020, elle propose également des paniers à destinations des particuliers : "Nous avons neuf points de distribution avec des rendez-vous mensuels. L'idée est d'aller vers les places de villages, dans des endroits où il n'existait pas d'offres pour un approvisionnement local" explique Elise Brahy, directrice de l'association. Une centaine de particuliers sont désormais fidèles à ce système.