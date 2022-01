La nouvelle éco : Cagette Market vous livre vos courses 100% locales

Les confinements ont modifié nos habitudes de consommation : nous mangeons plus bio et plus local. A Toulouse, deux frères ont décidé d'aller plus loin. Et depuis trois mois, leur entreprise Cagette Market vous livre des produits locaux dans l'agglomération toulousaine.

Cagette Market vous propose la livraison à vélo de vos courses. Un choix à faire parmi 500 produits locaux et bio, proposés en direct par plus de 300 producteurs français.

Une initiative pour répondre à une envie née pendant les confinements : celle de manger des produits locaux et le plus bio possible. Cette initiative c'est aussi celle de deux frères montalbanais et installés désormais à Toulouse : Samuel et Simon Helua ont créé Cagette Market.

"Comme beaucoup de Français, nous étions un peu bloqués dans nos achats alimentaires et on souhaitait en fait continuer à faire des achats locaux depuis notre canapé", raconte Samuel Helua. "L'idée nous est venue de créer donc un marché 100% en ligne en direct de producteurs locaux, avec un service de livraison à domicile ou au travail".

Une levée de fonds et quelques mois plus tard, les deux frères lancent en novembre dernier ce supermarché en ligne, où vous pouvez faire vos courses alimentaires, cosmétiques, en produits ménagers mais aussi en puériculture et vous les faire livrer, le plus souvent à vélo.

Aujourd'hui, 80% de leurs produits proviennent de la région Occitanie. Une fierté qui a fait l'objet d'une longue sélection : "on a fait le tour de la région pendant neuf mois", se remémore Samuel Helua. Au total, ce sont plus de 500 rencontres avec des producteurs, des éleveurs mais également des marques d'Occitanie et de France.

Une installation au MiN de Toulouse

"L'idée, c'était d'être au plus près du centre-ville, c'est-à-dire de là où se situent nos consommateurs, mais également être au plus près de nos producteurs", explique l'un des co-fondateurs. Ils ont donc installés leur entreprise au coeur du Marché d'intérêt national de Toulouse : "il y a énormément de producteurs qui viennent trois fois par semaine, le lundi, le mercredi et le vendredi pour vendre leurs produits". Cagette Market est désormais en lien direct avec plus de 300 producteurs qu'ils rémunèrent au prix juste.

Aujourd'hui, ils desservent surtout Toulouse et ses environs, à savoir Balma, l'Union ou encore Blagnac. Le plus possible à vélo. Les deux frères Helua ont aussi voulu lutter contre le gaspillage alimentaire : "chaque jour, on confie à l'association des Belles Gamelles, qui est également présente sur le Min de Toulouse, tous nos invendus alimentaires qui sont ensuite cuisinés par leur chef et confiés à des associations qui aident des personnes en difficulté à se nourrir quotidiennement".

Un lancement encourageant

Trois mois après le lancement, les co-fondateurs sont très contents de l'engouement autour de leur projet. "Pour le moment, on est conformes à nos objectifs. On fait à peu près 50 à 100 commandes par semaine", se réjouit Samuel Helua. Le mois de décembre a été particulièrement bon, notamment grâce à des clients qui voulaient proposer des coffrets cadeaux en alternative aux repas de fin d'année.

Mais le but n'est pas une croissance à tout prix, veut préciser le co-fondateur. "On n'est pas une start-up. On ne vise pas l'hyper croissance. Notre modèle économique a été construit dans ce sens : à savoir une croissance pérenne et durable". Aujourd'hui, les deux frères travaillent avec deux personnes et espèrent recruter trois nouveaux collègues cette année.