La nouvelle éco : Camurac la seule station de ski des Pyrénées audoises résiste

A deux heures de route de Toulouse, la station de ski de Camurac est l’unique station des Pyrénées Audoises, à 1500-1800 mètres d'altitude. Avec ses 11 pistes dont deux noires, elle dispose de tous les équipements : remontées mécaniques (quatre téléskis), enneigeurs, école de ski, piste de luge, restauration et location de matériel. Mais son existence n'est pas validée partout dans la vallée. "C'est la communauté de communes qui gère et toutes les communes des Pyrénées audoises ne soutiennent pas la station", déplore le maire Bernard Vaquié.

Cette année, si tout va bien, le domaine, qui attire les familles de l'Aude, de l'Ariège, du Tarn et de la Haute-Garonne, ouvrira le 18 décembre. La station a passé un appel à l'aide sur ses réseaux pour trouver des perchmans, des hôtesse de caisse et des pisteurs secouristes. Mais à l'instar des métiers de la restauration, les saisonniers sont difficiles à trouver, désormais. "On s'est débrouillés comme on a pu", résume sans vouloir s'attarder le maire. "On pourra au moins assurer l'ouverture, après le reste de la saison, on verra".

Pendant les vacances scolaires, des navettes sont organisées au départ de Quillan. Prix du forfait à Camurac : 21 euros pour les adultes. La piste de luge est gratuite.