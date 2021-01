La nouvelle éco : Camus, boutique mancelle face au "rush mondial sur les machines à coudre"

Les ventes de machines à coudre ont accéléré en fin d'année. La boutique spécialisée Camus, au Mans, constate un engouement alimenté en partie par les confinements, et qui touche de nouveaux publics. Au point que les fabricants ont du mal à suivre.

"Heureusement nous avions anticipé et fait du stock". Le magasin Camus, spécialiste des machines à coudre au Mans, a vécu un mois de décembre chargé, raconte Christiane, vendeuse depuis 20 ans. "Nous avons réalisé une bonne année 2020 malgré les périodes de confinement, ce qui veut dire que la demande est forte".

Les masques et le loisir

Le confinement a accéléré certaines évolutions : "Il y avait les masques à faire, les personnes ont refait leur déco, la couture est devenue davantage un loisir." Christiane, qui explique aux clients le fonctionnement des machines voit de plus en plus de "de femmes et de jeunes filles, parfois dès 10 ou 12 ans".

Ce qui est vrai au Mans l'est aussi ailleurs. Résultat : "un rush national et même mondial sur les machines à coudre. Les usines ont du mal à suivre, pour certains modèles il y a un, deux ou trois mois de délai et ça va rester compliqué pour janvier-février."