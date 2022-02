La nouvelle éco : Cancel Fruits devient Vergers Cancel pour affirmer son identité et continuer de grandir

Cancel Fruits est une entreprise basée à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne, véritable success-story du sud-ouest qui regroupe aujourd'hui près de 400 producteurs de fruits. L'entreprise a décidé de changer de nom et de s'appeler Vergers Cancel pour affirmer son identité et continuer de grandir.

Cancel Fruits est une entreprise basée à Castelsarrasin dans le Tarn-et-Garonne. Elle regroupe aujourd'hui près de 400 producteurs de fruits. L'entreprise a décidé de changer de nom et de s'appeler Vergers Cancel pour affirmer son identité et continuer de grandir. comme explique Maxime Gil le directeur général de la marque. "On a voulu affirmer l'identité de la marque, rappeler nos valeurs et l'histoire de la société tout en restant ambitieux. C'est pourquoi on a mis l'accent sur les vergers dont les vergers de nos producteurs sans oublier l'aspect familial avec le nom de famille des fondateurs, la famille Cancel."

Une success-story du sud-ouest depuis 1900

L'histoire de ces producteur de fruits a commencé en 1900 avec la famille Cancel originaire du Tarn-et-Garonne. Aujourd'hui, quatre générations plus tard, Vergers Cancels vend toujours des fruits et regroupe aussi 400 producteurs du sud-ouest, soit 28.000 tonnes de fruits vendus chaque année dont une majorité de kiwis, précise Maxime Gil. "On fournit la grande distribution, les grossistes sur les marchés et notamment les gros marchés en France comme Rungis. On exporte aussi ces produits issus de nos vergers du sud-ouest. Le kiwi est le fruit qui a le vent en poupe pour ses qualités nutritionnelles. Cela représente 16.000 tonnes sur 28.000 à l'année avec des variétés de kiwis jaunes et rouges qui se développent." Vergers Cancel emploie aujourd'hui 80 salariés.