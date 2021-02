La Nouvelle Éco : Captain Chercheur, plateforme perpignanaise de recherche de pièces pour bateau

Le concept est simple, comme une sorte de "Le Bon Coin" de pièces pour bateaux. "L’idée m’a été donné par des clients, quand j’étais responsable d’un magasin d’équipements pour bateaux. Ils me surnommaient chercheur en accastillage" sourit Vincent Paravey, fondateur de Captain Chercheur.

Contre une commission, il déniche à votre place la pièce quasi-introuvable sur le marché des ustensiles, outils, équipements pour navire, grâce à un réseau de particuliers, de professionnels et de partenaires. "Ce service n'existait pas. Nous avons plus de 400 demandes de recherches, cela montre qu'on répond à un besoin des plaisanciers et des professionnels du nautisme."

Captain Chercheur peut également parfois re-fabriquer sur-mesure des pièces qui n'existent plus.

Revalorisation de pièces inutilisées

Captain Chercheur peut également parfois re-fabriquer sur-mesure des pièces qui n'existent plus. En plus de la commission prélevée sur chaque recherche, la plateforme se rémunère également grâce à une partie "négoce" sur des pièces en fin de série ou en déstockage.

L’idée c’est de revaloriser du stock "mort" auprès des professionnels du nautisme, et de créer un lien entre une offre et une demande très spécifiques. On s’inscrit dans une logique d’éco-responsabilité - Vincent Paravey

Objectif : une levée de fonds de 50.000 euros

Pour continuer à grandir, l'entreprise catalane cherche des investisseurs. Une levée de fonds est organisée via le site Wedogood. L'objectif est d'arriver à 50.000 euros. Actuellement, deux personnes sont dans l'aventure, dont le fondateur. Captain Chercheur recherche un développeur informatique en alternance.