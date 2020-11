La nouvelle éco : Car'bin, une poubelle de voiture inventée à Sedan et labellisée par Solar Impulse

Après avoir bouclé le premier tour du monde en avion solaire, Bertrand Picard et sa fondation Solar Impulse ont lancé l'Alliance mondiale pour les solutions efficientes afin de promouvoir des projets innovants qui contribue à mieux vivre sur Terre. Parmi les solutions retenues figure l'invention du Sedanais Salvador Fernandez, la poubelle de voiture Car'bin.

70 000 tonnes de déchets jetés chaque année sur les routes françaises

L'invention, toute simple, se résume à un carré de plastique. On découpe la plage arrière pour y insérer cette trappe. Sous la plage arrière, des crochets permettent de suspendre un sac logé dans le coffre.

Le mode d'emploi de la poubelle de voiture Car'bin - Car'bin - Salvador Fernandez

C'est tout simple : une trappe, deux crochets et un sac ! – Salvador Fernandez, inventeur de Car'bin

Une fois à l'arrêt, l'automobiliste soulève le couvercle et dépose son déchet. Lorsqu'il croisera une poubelle, il se débarrassera du sac.

Objectif : ne plus jeter les déchets par la vitre. Salvador Fernandez a eu l'idée du concept après avoir pris connaissance d'un sondage selon lequel un tiers des automobilistes français jettent leurs déchets par la fenêtre. Ça représente 70 000 tonnes de déchets par an et 40 kilos par kilomètre de route.

Une invention qui anticipe l'arrivée des voitures autonomes

Des poubelles de voiture, il en existe déjà. Soit des sacs qui se suspendent dans l'habitacle, soit des petits bacs plastiques qui s'accrochent au vide poche. "Mais en cas d'accident, le système rigide peut se transformer en projectile", souligne Salvador Fernandez. "Et puis, avec les voitures autonomes, les habitacles deviendront de véritables salons et on ne pourra plus suspendre de sacs à l'arrière des sièges".

La poubelle intégrée à la voiture, dans le coffre, sera d'autant plus accessible et pertinente, lorsque les occupants des véhicules autonomes ne seront plus orientés vers la route mais pourront s'attabler et se faire face.

Une levée de fonds à venir

Reste à concrétiser l'idée. Salvador Fernandez veut convaincre des constructeurs automobiles et des équipementiers avant d'organiser une levée de fonds. "Il y aura deux marchés, celui des fabricants automobiles et celui des garages automobiles où vous pourrez faire installer une Car'bin quand on vous fera la révision", prévoit l'inventeur

Car'bin est encore à l'état de prototype. Salvador Fernandez a déposé une demande de brevet pour son invention et prépare un nouveau prototype avec une trappe qui s'ouvre automatiquement quand on présente un déchet.