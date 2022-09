La nouvelle éco - CarréBox inaugure son 7eme site à Dijon

Le marché des espaces de stockage s'enrichit d'un nouvel acteur à Dijon. CarréBox inaugure ce jeudi 15 octobre, son 7eme site en France dans un bâtiment de 2.000 mètres carré, situé au 4 rue Edmond Voisenet. CarréBox est une entreprise familiale créée en 2013 dans les Hauts de France et qui s'étend désormais vers le Sud. Comment fonctionne ce nouvel espace ? Combien ça coûte ? Entretien avec Damien Coisne, cofondateur de CarréBox.

Damien Coisne, co fondateur de Carrébox Copier

Damien Coisne, co fondateur de Carrébox © Radio France - Christophe Tourné

On nous présente CarréBox comme un espace de location de box de rangement "nouvelle génération", pourquoi ?

Tout simplement parce que c'est un service qui est totalement libre. On y vient comme on veut et on peut résilier son contrat très facilement, contrairement au garde meuble classique où on va difficilement pouvoir avoir accès à ses affaires. On va devoir payer des frais pour récupérer sa caisse. Chez Carrébox, vous venez sept jours sur sept.

Le stockage des cartons, les allées et venues de véhicules, l'éclairage ont un impact au niveau de l'environnement. Est ce que vous arrivez à le réduire ?

On a limité notre impact au maximum en installant des lampes LED avec des détecteurs de mouvement, ce qui nous permet de réduire le temps d'éclairage dans les couloirs et au niveau des véhicules de l'entreprise, on utilise des moteurs hybrides pour la majorité et tout notre parc de voitures est en train d'être passé en hybride ou électrifié.

Présentez nous le site que vous inaugurez à Dijon ?

Sur Dijon, on propose 346 box, ça fait environ 2.000 mètres carré de stockage et on va du plus petit, qui est une consigne d'un mètre carré au sol sur un mètre 50 de haut, jusqu'à des box de 30 mètres carré. C'est la plus grande capacité dont on dispose à Dijon.

Vous vous adressez à quel type de clientèle ? Est ce que ce sont plutôt des professionnels ou des particuliers ?

Ça va être les deux. La majorité seront des particuliers, dans le cadre de déménagements, de travaux, mais aussi des professionnels qui ont besoin de stockage et de réception de marchandises, de services supplémentaires qui leur sont dédiés.

Vous êtes complètement sécurisé au niveau du site ?

Tout à fait. C'est totalement sécurisé avec un code d'accès personnel pour chaque client qui lui permet un accès sept jours sur sept, de 8 h à 20 h pour les particuliers et de 4 h à 22 h avec nos options d'accès supplémentaires.

En cas de panne, comment ça se passe ?

On y a bien pensé et on a mis en place une assistance qui fonctionne sept jours sur sept, donc de 4 h à 22 h sur la totalité des accès de nos clients. Ça permet d'avoir en permanence quelqu'un à joindre en cas de problème.

Coûte combien de louer un box chez vous ?

Nos tarifs sont assez variables en fonction de la taille du box. On va débuter sur une vingtaine d'euros par mois pour une consigne. Pour une taille moyenne de cinq mètres carrés, on reste aux alentours des 80 € TTC par mois, avec des contrats d'un mois d'engagement, résiliable avec sept jours de préavis avant la date de facturation. C'est vraiment simple et le préavis s'effectue en ligne.

On peut donc récupérer ses affaires quand on veut ?

Quand on veut. C'est totalement libre, même le weekend. C'est sept jours sur sept et même les jours fériés.

A Dijon, Carrébox est une nouvelle société avec un nouveau site, quelles sont vos prévisions pour la première année ? Il faut combien de clients pour que ça soit rentable ?

Sur la première année, on va dire qu'on espère atteindre la centaine de clients sur 2022, tout dépend évidemment du type de contrat.

CarréBox propose des espaces de stockage qui vont de la consigne à des box de 30 mètres carré - CarréBox

Peut on se servir de CarréBox comme "darkstore" ?

En pleine polémique sur les darkstore, ces entrepôts situés dans les cœurs de villes pour permettre des livraisons rapides de courses mais générateurs de nuisances pour le voisinage, le type d'espace de stockage que propose CarréBox peut il servir à ce type d'activité ? La réponse est claire de la part de Damien Coisne. "On ne pourra pas faire de commerce chez nous. En revanche, une activité de stockage de marchandises est tout à fait possible, mais pas de denrées périssables." précisele cofondateur de l'entreprise.

