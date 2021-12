La nouvelle éco : Casa Minga, une boutique de créateurs écolos vient d'ouvrir au Mans

À première vue, c'est une boutique de créateurs comme une autre qui a ouvert ses portes début décembre rue Nationale au Mans. Vêtements, chaussures, bols, tasses, sérigraphies, gravures... Casa Minga propose le travail d'une vingtaine de créateurs, pour la plupart issus du secteur. Sauf qu'il y a quand même une particularité : "Le point commun, c'est que la plupart des créateurs travaillent avec des matériaux recyclés ou des matériaux écologiques. Il y a beaucoup de bois brut, dans la céramique on a même une personne qui travaille sans émaux, de manière brute, naturelle", explique Camille Gore, qui fabrique de son côté des sacs à partir de vieilles chambres à air.

A l'intérieur de la boutique

Dans le coin librairie, les livres viennent de maisons d'édition indépendantes et les petits carnets qui y sont vendus sont en papier recyclé. Certains contiennent même des graines susceptibles de germer si on les met en terre. "Donc, l'idée, c'est de rester sur une démarche assez écologique" résume la gérante, qui propose aux artisans soit de "payer un petit loyer pour exposer", soit de mettre leur création en dépôt-vente. "Dans ce cas je prends une commission sur les ventes, explique-t-elle, mais ce que je trouve intéressant, c'est surtout de travailler de manière collective, que chacun puisse ramener son énergie, ses idées."

Et des idées, la gérante et ses partenaires n'en manquent pas, avec la volonté de faire de cette boutique "un lieu de vie où il se passe des choses". Des ateliers d'initiations seront proposés par les créateurs, des rencontres auront lieu dans l'espace librairie. Plus tard, Camille prévoit de créer un point de compostage urbain et d'ouvrir le jardin attenant (pas encore accessible), au fond duquel un atelier sera rénové pour accueillir encore plus d'activités.