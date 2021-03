La nouvelle éco : Cash Converters a ouvert rue de Vesle à Reims

Au 99 rue de Vesle, Cash Converters ouvert en février avec Alexandre Bittel et Thomas Hanique

Derrière le comptoir, il y a Alexandre Bittel. Patron pour la première fois. Alexandre a franchi un à un tous les échelons, vendeur, acheteur et maintenant responsable de magasin. Une boutique ouverte en plein centre-ville de Reims, un choix stratégique pour celui qui a démarré sa carrière dans le Cash Converters de la Neuvillette.

68m2 en plein centre pour garder le contact avec la clientèle

Alexandre Bittel a embauché deux salariés. Ce sont eux que les clients voient derrière le comptoir. En ville, le lien avec le client est différent explique Thomas Hanique, l'ancien patron d'Alexandre Bittel à la Neuvillette , aujourd'hui associé à l'ouverture de la boutique rémoise, " y'a des clients, dont j'ai appris le prénom", les rapports sont plus conviviaux. Au 99 de la rue de Vesle, on fait de l'achat vente. Tous les articles sont contrôlés et expertisés avant d'être proposés à la vente avec une garantie.

Le Cash Converters rémois a rejoint une franchise qui compte 120 boutiques en France.

