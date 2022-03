La nouvelle éco : ce Breton ouvre une boucherie-bar, un concept inédit près de Rennes

A l'extérieur, une terrasse est installée sur un carré de pelouse synthétique, avec des plaids aux couleurs des vaches. A l'intérieur, on découvre une ambiance disco avec une boule à facettes et de la musique des années 80. L'enseigne est bel et bien une boucherie, avec sa large vitrine, place du vert buisson, à Bruz, au sud de Rennes. "C'est surprenant, il y a des chaises, des tables, on peut manger, et on peut même boire un café", lance Géraldine, une cliente venue chercher un plat pour son déjeuner.

Des produits bretons et des plats cuisinés

Mathis Durand, 25 ans, a lancé cette enseigne pour changer l'image de la profession. Loin de la boucherie aux murs blancs et du tablier taché de sang, Dandy Butcher propose une ambiance "de fête" et notamment, dans la vitrine, des préparations déjà cuisinées. "Les boucheries ont des étals où l'on ne voit que des muscles de viande. Les gens n'ont plus envie de voir ça, les habitudes de consommation ont changé et je pense qu'il y a une nouvelle génération de bouchers qui s'installent et qui ont compris cela. Moi, je l'ai compris au fil de mes voyages."

Le boucher a installé une boule à facettes et diffuse de la musique disco pour donner une autre vision de la boucherie. © Radio France - Maxime Glorieux

Après l'Australie, l'Angleterre et la Suisse, le jeune Breton, originaire du sud de Pontivy, est de retour au pays. Pour mettre en valeur le territoire, il opte pour des produits locaux. Si la salaison est réalisée en Ardèche, tout le reste est Breton. Le bœuf vient de Lamballe (Côtes-d'Armor).

Le recrutement compliqué des bouchers, devenus "des joueurs de foot"

Le jeune boucher vient de recruter, ce qui relève de l'exploit dans le secteur. "Les bouchers coûtent cher. Il faut les démarcher comme des joueurs de foot maintenant", explique celui qui a passé son CAP boucher en Savoie. Avec des horaires extensibles, le métier manque d'attractivité. "Souvent, ce sont des personnes en reconversion, qui ont essayé quelque chose avant et qui se remettent à la boucherie parce qu'ils reviennent à des choses essentielles de la vie. Ils veulent faire des choses concrètes. Et ils ont le retour de leurs clients tous les jours !"

La terrasse sera bientôt agrandie de l'autre côté de la boucherie. © Radio France - Maxime Glorieux

Ici, on travaille avec deux cavistes pour des associations vins et charcuterie. "En fin de journée, on a pas mal de gens qui viennent composer leur planche de charcuterie et qui boivent un coup. Et ils sont un peu étonnés !" Le boucher espère bientôt agrandir sa terrasse et proposer des cocktails cet été.

La boucherie Dandy Butcher est ouverte du lundi au samedi de 9 heures à 13h30 et de 15h30 à 19h30.