La nouvelle éco : ce chocolatier toulousain veut mettre fin à une année compliquée avec Pâques

C'est un moment que les chocolatier (et pas que !) attendent toujours avec impatience : la période de Pâques a démarré. L'occasion peut-être de rattraper une année compliquée par la crise du Covid-19. Le co-fondateur et co-gérant de la chocolaterie Bello et Angeli David Angeli fait le bilan de ces 12 mois pas comme les autres.

Une année en dents de scie

Difficile pour David Angeli de dire si l'année à été bonne ou mauvaise. Il a subit à la fois la fermeture de ses boutiques pendant les périodes de confinement, et à la fois la tendance à la consommation est plutôt bonne : "d'une manière générale, l'alimentaire de qualité a été plutôt favorisé par la crise, parce que ce sont des achats plaisir, réconfortants". Le co-gérant préfère voir le verre à moitié plein, et évoque une année "pleine d'enseignements" : "c'est une année qui nous amène à nous poser pleins de questions, et donc il peut sortir des bonne choses de situations comme celle là". Deux enseignement principaux tirés de cette période par David Angeli : les difficultés des boutiques en centre-ville, une tendance qui existait déjà renforcée par la crise; et le développement du "click and collect".

Pâques à la rescousse

"Pâques c'est le retour de la couleur, du soleil, et des oeufs dans le jardin" réponds du tac au tac David Angeli quand on lui demande ce que cela représente pour lui. Au delà de ces images, Pâques c'est pour lui le deuxième temps fort de l'année, puisque cela représente près de 25% de son chiffre d'affaire. "On espère que ça marque la fin de cette année un peu compliquée pour tout le monde" ajoute le dirigeant.