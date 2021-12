La nouvelle éco : ce Mayennais tourneur sur bois, au savoir-faire unique en France, recherche un repreneur

Gilbert Poisson, artisan tourneur sur bois à Gesnes en Mayenne, recherche un repreneur pour son activité. Il exerce un métier très rare et compte des clients à travers toute la France.

Tourneur-sur-bois cherche repreneur : à Gesnes près de Montsûrs, en Mayenne, Gilbert Poisson fabrique des pièces en bois pour des ébénistes, des menuisiers et des commandes uniques. Arrivé à 60 ans, l'artisan prépare sa retraite et cherche un repreneur passionné comme lui par le bois.

Dans son atelier de Gesnes, Gilbert Poisson ne s'ennuie jamais : il fabrique des pieds de table, des balustres ou escaliers, des objets déco, ou encore des pièces artistiques pour certaines uniques comme les rosaces des portes du palais Brongniart à Paris. En prévision de sa retraite, dans deux ans, il se consacre à la recherche d'un repreneur, avec une bonne idée du profil idéal : "il faut que la personne soit passionnée par le bois, qu'elle ait un minimum de connaissances, et puis après l'expérience viendra avec le temps."

Le repreneur potentiel n'a pas à s'inquiéter pour le carnet de commande : Gilbert Poisson reçoit plus de demandes qu'il ne peut en satisfaire ! "Je suis tout seul, et je travaille pour des ébénistes, des menuisiers, pour des choses beaucoup plus sophistiquées sur plan."

Pour l'instant, Gilbert Poisson n'a pas de pistes pour la reprise. "J'ai écrit à une école du var dans laquelle j'avais fait un stage de tournage. Ils vont en parler aux élèves. Il suffit d'un passionné pour que la magie ait lieu. Parce que ce serait dommage de voir un artisan de plus disparaître, d'autant qu'on est très peu en France à faire ça."