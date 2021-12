La nouvelle éco : l'incompréhension d'un patron de discothèque isérois après l'annonce de la fermeture

Quatre semaines de fermeture, cela veut dire : pas de nouvel an en boîte de nuit. Comment vous avez reçu cette annonce du gouvernement ?

Déjà je trouve assez incroyable qu'ils font une fixation sur les boîtes de nuit, absolument ils veulent fermer les boîtes de nuit et pas les bars. Cela se passe exactement comme ça s'est passé pendant le covid : ils ont fermé les boîtes de nuit, mais les bars se sont transformés en boîte de nuit, je ne vois pas la différence. C'est assez difficile pour nous, justement on commence à s'en sortir un petit peu et ça retombe encore en fermeture, en plus pendant les fêtes de Noël.

Les fêtes de Noël sont une période vraiment importante pour vos finances ?

Exactement, le 31 c'est la plus grosse soirée, on avait prévu et déjà payé des artistes en avance. On avait réservé des DJ pendant décembre, tout s'annule.

Le ministre de l'Économie et des Finances Bruno Lemaire assure que le gouvernement fait en sorte que les boîtes de nuit ne perdent pas un euros, en parlant des charges notamment, cela ira ?

Alors nous on a 35 salariés, j'espère que les aides arriveront rapidement pour gérer ça, car nous on a ouvert après le covid. On n'avait pas de chiffre d'affaires avant, c'était une création et du coup on a reçu aucune de l'Etat, donc je suis un peu inquiet de redemander une aide.

Il y a eu tout un dispositif au niveau des tests, du pass sanitaire. Vous avez le sentiment d'avoir fait ce qu'il fallait ?

C'est ce que je ne comprends pas, fixation sur les discothèques ! Car nous quand on a ouvert, ils nous ont annoncé qu'on devait vérifier les pass sanitaires. Au début, on avait des tests antigéniques remboursés par la sécurité sociale qui se faisaient sur place. Les cinq mois d'ouverture, on a eu zéro cas covid ! Et puis récemment ils ont annoncé qu'on devait porter le masque même à l'intérieur de l'établissement, on l'a mis en place, on a fait à la lettre, comme il faut. Mais maintenant ils nous donnent une fermeture ... je trouve ça assez bizarre. On a fait les choses comme il faut mais on va encore vivre une fermeture, peut-être définitive je ne sais pas.

Vous craignez que, comme pour la fois précédente, vous n'ayez finalement pas de date de réouverture et que cela soit prolongé ?

Exactement, c'est ce que je crains. Pour l'instant c'est quatre semaines mais on ne sait pas à quoi on s'attend. En tout cas, j'espère que tout le monde va s'en sortir.