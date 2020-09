La Nouvelle éco : ce Rennais vous livre des produits locaux dans un rayon de 21 kilomètres

Créée en avril 2020, 21km est une toute nouvelle entreprise rennaise qui propose de livrer des produits locaux dans un rayon de 21 km, distance qu'elle ne dépasse pas non plus pour les récolter chez les producteurs. Consommation locale garantie !

Nicolas Früh a lancé 21km en avril 2020, 5 mois plus tard il travaille avec une trentaine de producteurs et une cinquantaine de clients.

Si le projet était à l'étude depuis plus de deux ans, l'entreprise 21km a vue le jour en avril 2020, en pleine période de confinement. Une date de lancement, dans un contexte économique délicat avec, qui pourrait sembler étonnant. Pour autant, cette période a en réalité poussé Nicolas Früh, son fondateur a lancer son projet.

Une solution pour faciliter la consommation locale

"Le confinement a développé de nouvelles habitudes de consommation, plus locales, plus solidaires aussi des producteurs" explique Nicolas Früh. Un vrai besoin est né avec le confinement qui a débuté en mars, à la fois l'envie de consommer locale mais aussi de se faire livrer :"_Ce sont des habitudes qui peuvent durer s'il y a une solution pratique_. Souvent quand on vit dans une commune périurbaine et qu'on rentre du travail, on passe à côté d'une ferme et on voit un panneau qui indique une vente d’œufs en direct. On se dit qu'on passera un autre jour et ça n'arrive finalement jamais."

Deux fois par semaine, Nicolas Früh livre ses clients en produits locaux dans un rayon de 21km autour de Rennes. © Radio France - Valentin Belleville

Nicolas Früh propose donc de donner une solution à tout ceux qui veulent consommer local mais qui n'ont pas le temps de se déplacer à la ferme. Deux jours par semaine, il récupère de nombreux produits locaux auprès d'une trentaine de producteurs de la métropole rennaise, puis les livre a ses clients. Tout ce circuit, qu'il fait à bord de son camion, ne dépasse pas un rayon de 21km autour de la capitale bretonne, pour garantir des produits locaux.

"21km c'est une promesse d'avoir des produits qui viennent vraiment de chez soi", Nicolas Früh

Pourquoi cette distance de 21km ? Nicolas Früh n'a évidemment pas choisi ce nom par hasard, il y a plusieurs explications :"Déjà c'est la distance d'un semi marathon, c'est à taille humaine. Puis c'est une référence à la COP21 parce qu'il y a une volonté d'engagement pour faciliter une transition sociétale. Et 21 c'est aussi une promesse, celle d'avoir des produits qui viennent vraiment de chez soi".

En travaillant avec une trentaine de producteurs, 21km propose un grand choix de fruits, légumes et produits locaux. © Radio France - Valentin Belleville

Tout se fait via le site 21km.fr, seul moyen de passer commande. On y trouve déjà un grand nombre de produits : des légumes et des fruits de saison, des œufs, mais aussi des produits transformés comme des jus de fruits, du cidre, et l'offre grandit de semaines en semaines avec de nouveaux producteurs qui rejoignent l'aventure.

Une cinquantaine de clients fait régulièrement appel à 21km pour s'approvisionner. Une initiative qui s'attache également à rémunérer les producteurs à leur juste valeur. Ici ce sont eux qui fixent les prix, Nicolas Früh lui, se contente d'accepter.