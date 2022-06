La Nouvelle Eco : Cedrat Technologies, à Meylan, invente Quick Scan pour mesurer l'usure des pneus

Cedrat Technologies est une entreprise basée à Meylan qui fait de l'innovation dans le domaine de la Mechatronics, qui allie la mécanique et l'électronique. Elle emploie une soixantaine de salariés, dont la moitié d'ingénieurs et travaille dans le domaine de l'optique, de la Défense, du spatial, du médical. Cedrat technologie a également travaillé avec Michelin pour prévenir l'usure des pneus des poids lourds et a inventé et breveté le système Quick Scan.

France Bleu Isère : Frank Claeyssen, vous êtes directeur général de Cedrat Technologies, une entreprise basée à Meylan. Vous travaillez dans plein de domaines : l'optique, le médical, le spatial. Mais racontez-nous aujourd'hui votre histoire avec Michelin et la création de Quick Scan.

Frank Claeyssen : Ça a démarré sur un appel de Thomas Ledoux, un jeune ingénieur de Michelin avec qui on a déjà travaillé. Il m'a dir, Franck, est ce que t'aurais pas une idée pour être capable de mesurer l'épaisseur d'usure des pneus par un lecteur au sol? On a proposé plusieurs concepts innovants. Pour chaque type de pneu, on connait l'épaisseur de gomme initiale. L'usure se traduit par une perte d'épaisseur par détection. On sait que le pneu est usé. Corrélativement, Michelin a tout un système pour tracer la trajectoire des poids-lourds en Europe et est capable d'associer un certain type d'usure avec un parcours, pour savoir que telle route est plus abrasive que telle autre, par exemple. Ça leur donne une base de données très riche. Quel type de pneus résiste bien? À quelles conditions météo? Sur quel type de route? Le tout, en temps réel.

Ça ne concerne que les professionnels de la route, à savoir les transporteurs routiers ?

Oui ! Les professionnels, en fait, ont toujours un lieu de rapatriement, une base. Et le vendredi soir, ils rentrent sur leur parking. Ils passent un seuil sur lequel il y a une zone de lecture qui leur permet d'enregistrer sur une semaine ce qui s'est passé en terme d'usure.

Et donc c'est intéressant pour le transporteur, financièrement, mais aussi au niveau de la sécurité de son conducteur?

Le pneu, c'est un organe de sécurité vraiment important sur route mouillée, si la gomme est usée, cela freinera moins bien. Donc, c'est vraiment fondamental de bien connaître l'état du pneu. Ça permet aussi de faire de la maintenance programmée. On ne découvre pas au dernier moment que le pneu est usé et qu'on a un souci. C'est très important d'optimiser le bon usage du pneu, c'est-à-dire pour ne pas le changer trop tôt ou trop tard. Le prix des pneus sur les poids-lourds, c'est un budget très important par rapport à ceux des particuliers. Donc c'est rationnel et c'est un gain de sécurité, de confort, d'organisation, un gain financier pour tout le monde à l'arrivée. Et on travaille aussi sur des systèmes de détection pour l'aéronautique, pour s'assurer, par exemple, que les voilures des avions ne sont pas endommagées, que les attaches des systèmes de réacteur sont en état. Et pour ça, on a un système de lecteur aussi qui est en cours de développement. Il permet de détecter des fissures et de s'assurer que ces fissures restent dans des tailles raisonnables. Faire de la maintenance prédictive, cela se fait dans le cadre d'un projet européen qui s'appelle le projet MAP.