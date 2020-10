"La Nouvelle Eco" : Cerivan à Dollon (72) créé une application pour identifier les clients des restaurants

Une entreprise sarthoise vient de développer une application pour les restaurateurs.

Cérivan, est spécialisée dans le développement de site internet basée à Dollon. Son responsable Stéphane Biguet, vient de créer cette application sur téléphone portable qui permet aux clients de s'enregistrer et de commander leur plats.

Ça évite ainsi de manipuler les cartes.

Un exemple de code à scanner développer par Cerivan à Dollon en Sarthe - @cerivan

Un concept simple à utiliser et qui protège du coronavirus

Cette application évite aux restaurateurs de tenir un carnet de rappel de leur client en cas de Coronavirus. En fait le client via son téléphone portable utilise l'appareil photo, scanne le QR code de l'établissement et peut ainsi inscrire ses coordonnées. Il a également accès à toute la carte du restaurant. Ce système évite ainsi les manipulation de papier et de crayons pour les fiches des clients et évite aussi toutes les manipulations des cartes et menus.

Exemple d'inscription sur le fichier d'un restaurateur via l'appli de Cerivan - @cerivan

Cerivan a signé avec une quinzaine de restaurants pour le moment essentiellement en région parisienne près de Versailles et espère avoir une centaine de clients pour cette application d'ici la fin de ce mois d'octobre. L'entreprise sarthoise propose aux restaurateurs de s'inscrire. Ils ont ensuite trente jours pour tester gratuitement l'application, et la proposer à leurs clients. Ensuite, ça coûte trente euros par mois aux restaurateurs quel que soit le nombre de clients.

Les données recueillies sont gardées pendant 14 jours par les restaurateurs et ne doivent pas être utilisées comme fichier client.

