La nouvelle éco : ces commerçants du Doubs posent "à poil" pour dénoncer l'arrêt de leur activité

"C'est pour bien montrer ce qu'on est en train de subir et comment on va finir", Christophe, le photographe.

La même initiative a fleuri aux quatre coins du pays : des commerçants qui posent nus sur les réseaux sociaux, avec le hashtag #artisanàpoil et cette pancarte, "Quitte à être mis à poil par le gouvernement, je préfère le faire moi-même". Après ceux du Puy-de-Dôme, ou des Landes, c'est au tour des commerçants du pays de Montbéliard de s'afficher, "à poil".

"C'est pour bien montrer ce qu'on est en train de subir et comment on va finir", explique Christophe, photographe professionnel installé depuis 3 ans à Audincourt. Lors du premier confinement, tous les mariages avaient été annulés, il avait eu 100% de pertes. Cette fois-ci, il pourrait avoir des clients, mais on lui interdit d'ouvrir.

"On m'appelle tous les jours pour des photos d'identité, et je suis obligé de refuser les séances, alors que je pourrai recevoir les gens un par un, avec toutes les règles de distanciation (...) je trouve ça révoltant qu'on autorise les grandes surfaces à ouvrir, alors que nous, petits commerçants, on nous juge non essentiels".

Quand je vois des artisans qui se suicident... c'est malheureux d'en arriver à ruiner la vie des commerçants, tout ça pour un virus

Amélie, coiffeuse à domicile à Dambelin. - © CBO PHOTOGRAPHE

Après avoir vu les photos d'autres commerçants posant nus sur Facebook, il a donc eu l'idée de faire la même chose. Amélie, coiffeuse à domicile à Dambelin, et Cyril, tatoueur à Audincourt ont accepté de se prêter au jeu. "Les gens sont beaucoup plus interpellés par cette démarche que par les manifestations, ça permet de faire parler de nous", estime Amélie, pour qui ces photos de nus sont maintenant entrées "dans les mœurs".

Tous, touchent des aides de l'Etat. "Elles nous permettent de survivre mais le gouvernement ne remboursera jamais notre chiffre d'affaires, surtout que là on arrive sur la grosse période de Noël", insiste-t-elle. D'autant que le montant de ces aides est calculé sur le chiffre d'affaires de l'année dernière. "Sauf que l'an passé je touchais le chômage, donc on n'a pas droit à grand chose, voir rien du tout", précise Christophe.

Cyril, tatoueur à Audincourt - © CBO PHOTOGRAPHE

Derrière cette initiative originale se cache une vraie colère. "C'est incompréhensible, pourquoi serions-nous plus en sécurité dans les grands commerces plutôt que chez les petits commerçants ? C'est ce qu'on entend partout, mais il n'y a aucun contrôle là-dessus, alors on subi... comme pour le premier confinement". Ils réclament de pouvoir rouvrir au plus vite, avec le protocole sanitaire adapté.

Christophe, photographe à Audincourt - © CBO PHOTOGRAPHE

