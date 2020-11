La Nouvelle Eco : ces jardineries et fleuristes qui se mettent à livrer et faire de la vente à emporter

La période de la Toussaint, toujours très favorable à la vente de chrysanthèmes et d'autres plantes vient de se terminer, et bon nombre de fleuristes ont depuis fermé leurs portes suite aux nouvelles mesures sanitaires. Mais tous ne cessent pas pour autant leur activité. A Toulouse comme ailleurs, quelques magasins optent maintenant pour le Click and Collect.

C'est le cas de la franchise Carrément Fleur qui compte une trentaine de boutiques en France, dont une dizaine en Occitanie. A Auch, Toulouse ou encore Cahors, on peut désormais acheter des fleurs coupées ou des compositions florales en ligne via leur site web.

Livrées ou à emporter

Il suffit ensuite de venir les récupérer en drive directement au magasin pendant les horaires "d'ouverture". Il est également possible de se les faire livrer. Une manière d'éviter la fermeture totale des boutiques, comme ce fut le cas lors du premier confinement.

La Nouvelle Eco avec Yannick Pastureau, le gérant de deux boutiques Carrément Fleur à Cahors Copier

15% du chiffre d'affaires habituel

Les franchises Carrément Fleur n'en sont pas non plus à leur coup d'essai, puisqu'elles avaient déjà utilisé le même système lors du premier confinement. "Mais ça représentait une part minime de notre activité", souligne Yannick Pastureau, le gérant de deux boutiques à Cahors.

"Autour des 15% du chiffre d'affaires habituel", de quoi limiter la casse. D'autant que Yannick Pastureau s'attend désormais à plus de commandes. "Les clients s'y habituent progressivement".

Vente sur Facebook, Instagram

Au-delà des fleuristes, les jardineries aussi se mettent à la livraison et la vente à emporter de fleurs, de plantes, de pots et accessoires. C'est le cas par exemple de Capsule Végétale, une boutique du centre-ville de Toulouse qui joue à fond la carte du numérique.

Sur son site web créé un en week-end suite au confinement, sur Facebook, Instagram... Cécile Genty la gérante est partout, sur tous les réseaux pour prendre les commandes. "Toutes les nouveautés sont publiées systématiquement, ça me permet aussi de discuter avec chacun de mes clients."

En plus d'attirer une clientèle assez jeune (entre 25 et 35 ans pour la plupart), le système de Click and Collect permet aussi à Cécile Genty de travailler à flux tendus et de faire fonctionner ses fournisseurs durant la crise sanitaire. Depuis le début du confinement, Capsule Végétale a ainsi déjà reçu plus d'une dizaine de commandes en ligne.