La nouvelle éco : ces jeunes entrepreneurs alsaciens qui se lancent malgré la crise

Plus de 40% des jeunes (18-30 ans) ont envie de créer leur entreprise selon un sondage OpinionWay. Et malgré la crise sanitaire, cet engouement n'a pas pris de plomb dans l'aile. A l'occasion de la journée spéciale sur France Bleu "Avoir 20 ans en 2021", rencontre avec deux entrepreneurs alsaciens de moins de 25 ans.

Nicolas Heude : "Quand on est jeune, on ne risque rien à se lancer"

C’est du tout en un : la chambre, le bureau et le siège de la jeune société... Nicolas Heude, 20 ans, étudiant à l'école de management EM Strasbourg, fait tout depuis sa chambre (encore plus depuis la pandémie). Il a monté Stadium Traveller, une application pour les fans de football qui se rendent au stade : "Je peux préparer ma venue avant le match, puis pendant je peux partager mon expérience ou me renseigner sur l'histoire du club et du stade, et enfin après la rencontre, je peux partager mon expérience avec mes amis et les autres utilisateurs". Le discours est rodé, l’étudiant-entrepreneur a bien mûri son projet. L’idée lui est venu l’été dernier, au stade de Dortmund, où il était un peu perdu. "Je ne trouvais aucune info sur l'accès au stade, les parkings, les tarifs, s'il y avait des trains aux alentours, ni sur la restauration, etc...". Nicolas travaille depuis un an et demi sur son application, le prototype est terminé et il espère la lancer dès la réouverture des stades...

"Beaucoup d'étudiants ont peur de se lancer, ils se disent que ce n'est pas le moment mais au contraire", estime le jeune homme. Son statut d’étudiant-entrepreneur l’a bien aidé pendant cette crise : "Il y a beaucoup d'aides et d'accompagnement. Et finalement, on ne risque rien si on se rate, on a toujours les cours à côté. Personnellement, je pense que c'est vraiment le moment".

Nicolas Schneider : "Sans la crise, je ne l'aurais sans doute jamais fait"

Étrange de penser, en pleine crise sanitaire, que c'est "le bon moment" pour se lancer. C'est pourtant également le sentiment qu’a eu Nicolas Schneider, 24 ans, habitant de Barr et commercial dans un restaurant à Andlau. Il a profité du confinement pour monter son agence de conseil aux entreprises, spécialisé dans le digital. "Comme l'ensemble de la profession, le restaurant pour lequel je travaille est à l'arrêt, et plutôt que de regarder des films de Noël tous les après-midi, j'ai décidé de concrétiser ce projet que j'avais en tête depuis longtemps. Si je n'avais pas eu ce temps disponible, je ne l'aurais sans doute jamais fait". Le jeune homme a donc lancé début janvier son entreprise pour aider les entreprises à se digitaliser.

Pour lui aussi, être jeune est un atout. Il ne voit qu’un seul inconvénient : le manque de réseau. "C'est assez compliqué de trouver toutes les réponses à nos questions, on ne sait pas forcément à qui s'adresser", explique-t-il. Mais la difficulté qui s’annonce pour Nicolas, c’est quand son restaurant rouvrira car il devra cumuler son travail de salarié et son entreprise. Beaucoup de jeunes entrepreneurs sont très prudents et gardent leur travail en parallèle de leur auto-entreprise.