La nouvelle éco : cet horticulteur du Sud-Sarthe va creuser le sillon de la vente en ligne

Les mois de mars à mai sont essentiels pour l'horticulture : ils concentrent plus de 80% de l'activité du secteur. Comme les autres producteurs de fleurs et de plants, Gwenaël Fouquet, des serres de Julie à Bazouges Cré sur Loir, a vécu une année 2020 difficile.

Mais du positif ressort aussi de cette année : les serres se sont mise à la vente sur Internet, via le site achetezalafleche, avec un certain succès. "Cela n'a pas compensé l'arrêt des ventes sur les marchés, mais c'est tout de même 10 000 euros de chiffre d'affaires, et cela nous a évité de jeter".

C'est aujourd'hui un canal supplémentaire à développer. "Plutôt pour les aromatiques, nuance Gwenaël Fouquet, car c'est moins important d'avoir la plante sous les yeux. Les gens ont besoin de voir les fleurs qu'ils achètent, on s'en rend bien compte sur les marchés".