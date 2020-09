La nouvelle éco : cette friperie lorraine attire les stars

Chaque pièce est choisie avec soin, chez Moules fripes, cette friperie du centre-ville de Metz. Théodora, la gérante, explique : "C'est beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail. Généralement, ce sont des pièces que je trouve dans des réseaux de revente vintage, très particuliers. Énormément aussi de contacts que j'ai noué au fur et à mesure des années. Je ne travaille pas du tout à la façon d'une friperie classique, qui achète des lots de vêtements à des revendeurs à des fripiers".

Moules fripes attire des vedettes de la chanson

Très suivi sur le réseau social instagram, cette passionnée y affiche notament des clichés de stars qui portent les vêtements de sa boutique : "On pourrait croire que ce sont des personnes que je fais venir pour faire la publicité du magasin, mais pas du tout! J'ai eu la chance de rencontrer Clara Luciani il y a un an, elle venait pour les fêtes de la mirabelle. Elle s'habille en fripes depuis des années. Elle est rentrée dans mon magasin par hasard et on a eu un vrai coup de foudre, c'est devenue l'une de mes meilleures amies ! Elle parle beaucoup de moi à ses amies à Paris, donc j'ai la chance quand des personnalités viennent à Metz, qu'elles passent en pèlerinage chez moi !" C'est comme ça qu'Elodie Frégé s'est retrouvée dans son magasin à la faveur d'un concert à Metz, il y a quelques jours.

Même si elle apprécie de photographier ces clientes hors du commun, "qui savent si bien prendre la lumière", Théodora ajoute bien vite : "On n'est pas du tout une boutique VIP, on ne veut pas du tout devenir ce genre de magasin ! On est un magasin très humain, qui s'adresse à tous les types de beauté".

La gérante a d'ailleurs pris l'habitude de photographier les essayages de ses clientes sur son compte instagram.