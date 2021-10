La nouvelle Eco : CGMP à Tuffé, leader dans les arts éphémères de la table repart mais a du mal à recruter

Après des mois de confinement et d'annulations de réceptions, de cérémonies, de mariages, l'activité de CGMP qui fabrique des serviettes et des nappes en papier en Sarthe à Tuffé a été fortement ralentie. Depuis, les ventes durant l'été se sont plutôt bien passées et les voyants sont plutôt au vert pour terminer l'année.

Rencontre avec sa présidente Céline Bourdin.

France Bleu Maine : Quel est le bilan de cet été ?

Céline Bourdin : On veut être positif. On a réalisé quasiment l'équivalent de nos chiffres de 2019, qui sont nos chiffres référents. Maintenant, le mois de septembre a été plutôt calme mais c'est assez normal. Nos stocks pour les fêtes de fin d'années sont partis et on est plutôt confiant.

France Bleu Maine : Certaines entreprises se trouvent aujourd'hui confrontées à une pénurie de papier, qu'en est-il chez vous ?

Céline Bourdin : Nous , pour le moment, on n'est pas concerné et on arrive plutôt bien à fournir. On travaille avec notre propre imprimerie la papèterie Le Bourray avec des bobines de ouates. Mais on ne fait pas que de la ouate et on a aussi des fournisseurs en Europe pour les produits en papier, les non-tissés. Pour le moment, on n'a pas de problème d'approvisionnement.

France Bleu Maine : Et si on commence à faire le bilan de l'année 2021 ?

Céline Bourdin : Pour le moment on n'a pas vraiment envie de le faire car on veut rester optimiste. Et puis, je dirais que sur les ventes on n'est pas trop inquiet. En revanche, on se trouve confronté à un manque de main d'œuvre. Ce sera le plus gros enjeu pour l'année prochaine. On a eu beaucoup de mouvements, des personnes qui ont quitté l'entreprise pour changer complètement d'activité. Ça faisait de nombreuses années que l'on n'avait pas vu ça. Ce qui est plus inquiétant, c'est que ce manque d'œuvre se retrouovent sur plusieurs entreprises en Sarthe.

CGMP en chiffres