La Nouvelle Eco : Chambres des Métiers et de l'Artisanat à Pau

Après une année 2019 encourageante pour l'économie néo-aquitaine, la Chambre des Métiers et de l'Artisanat de Pau, ainsi que tous les acteurs économiques, attendaient la confirmation en 2020. Mais la crise sanitaire est passée par là, et le marché de l'emploi et l'entreprenariat qui bénéficiaient d'un regain d'activité, ont vu toutes leurs perspectives s'effondrer.

L'actualité :

Après un semestre de crise sanitaire majeure, qui frappe encore durement plusieurs régions de la planète, les impacts socio-économiques sont lourds et accentuent les failles déjà identifiées de notre économie, mêmes si toutes les mesures mises en place en France, atténuent les conséquences désastreuses de l'arrêt de la vie économique du pays et de la région Nouvelle-Aquitaine.

Post confinement :

La reprise est contrainte par les conditions sanitaires, mais l'artisanat semble moins touché que le secteur industriel. La preuve en chiffres avec moins 25% de radiations par rapport à 2019 et un nombre de contrats d'apprentissages au même niveau, voire en légère augmentation d'une année sur l'autre.

Stratégies :

La Chambre des Métiers et de l'Artisanat accompagne la mise en place du télétravail, des horaires aménagés, une aide à la gestion de la trésorerie et facilite les relations entre tous les interlocuteurs, banquiers et entrepreneurs par exemple.

Contacts :