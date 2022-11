La Nouvelle Eco : Champiloop, bientôt une 2e champignonnière à Saint Martin d'Hères

Maxime Boniface, vous êtes co-fondateur, avec Hamid Sailani, de Champiloop en 2020. Décrivez-nous votre entreprise.

C'est une entreprise solidaire d'utilité sociale qui réhabilite des lieux désaffectés en champignonnière. Aujourd'hui, on exploite les caves de la Frise, qui sont une ancienne glacière qui a été créée au XIXᵉ siècle, dans laquelle on stockait de la bière parce que c'est naturellement frais, humide et très bien isolé. Et depuis 2016, c'est une champignonnière où l'on produit des pleurotes et des shiitake, des champignons d'origine asiatique

Cette première champignonnière se trouve à quel endroit ?

C'est à Eybens, non loin du château de la Commanderie. On commercialise exclusivement en circuit court et nos produits sont très appréciés pour leur fraîcheur et leur qualité. Donc, on travaille essentiellement avec des restaurateurs. On a des étoilés comme Aribert, à Saint-Martin-d'Uriage ou le Fantin Latour, à Grenoble. On a aussi des restaurants qui travaillent des produits locaux, des épiceries comme "La bonne pioche" ou même, depuis peu, le Leclerc de Saint-Martin-d'Hères. Du coup, on va ouvrir une deuxième champignonnière à Saint-Martin-d'Hères, dans le quartier Renaudie.

Et pour cela, vous allez réhabiliter un parking désaffecté ?

En fait, on a répondu conjointement avec la ville de Saint-Martin-d'Hères et la métropole de Grenoble à un appel à projet de l'Agence nationale pour la rénovation urbaine qui voulait utiliser l'agriculture urbaine comme un levier de redynamisation des quartiers. Donc, il y avait ce parking désaffecté depuis six ans, 1000 mètres carrés, qui était inutilisé. Nous, on a proposé le projet d'en faire une champignonnière. On a été lauréat et on a lancé le chantier il y a un mois pour une ouverture prévue en février 2023.

Mais un parking, c'est adapté pour être une champignonnière?

C'est semi-enterré, donc c'est bien cloisonné. C'est relativement frais, humide toute l'année. Nous, on va y installer du coup beaucoup d'isolation et de ventilation pour créer les conditions optimales pour la production des substrats champignons et des champignons eux-mêmes.

Vous êtes combien à travailler à Champiloop?

Nous sommes deux associés et nous employons trois salariés en alternance.

Vous faites de la réinsertion par le travail ?

C'est le projet. On va pouvoir créer trois ou quatre emplois dans les années à venir en augmentant notre production. Là, on est à peu près à 700 kilos par mois. On aura des capacités de production pour produire trois tonnes de champignons par mois. En effet, il y aura du travail pour la production des substrats, pour la récolte des champignons, pour les livraisons. Et l'objectif, c'est d'ouvrir ces emplois aux habitants du quartier Renaudie, à Saint-Martin-d'Hères, dans lequel on ouvre donc notre deuxième champignonnière.