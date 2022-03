Ce dernier week-end de mars est aussi le dernier week-end pour l'heure d'hiver. Et quitte à changer d'heure, pourquoi ne pas aussi changer de montre pour un modèle zen mono-aiguille? C'est la spécialité de la maison Gustave & Cie créée à Dijon. Sa philosophie : ne plus courir après le temps.

La nouvelle éco - On change d'heure de manière plus "zen" avec l'horloger Gustave & Cie à Dijon

Le pari était osé, il est réussi! Thimothée Barbier et Guillaume Rémond ont créé à Dijon une montre mono aiguille pour sortir de la pression du temps. Une "zénitude" qui a séduit le public et depuis le lancement de ces montres atypiques, les modèles s'enrichissent chaque année. Et si on profitait du passage à l'heure d'été, pour ne plus courir après le temps? Entretien avec Thimothée Barbier, co fondateur de Gustave & Cie.

Thimothée Barbier, co-fondateur de la maison horlogère Gustave & Cie à Dijon Copier

Thimotée Barbier et Guillaume Rémond, fondateurs de Gustave & Cie en 2014 à Dijon - Gustave & Cie

Timothée Barbier, vous avez créé Gustave et compagnie en 2014 à Dijon avec votre ami Guillaume Raymond. Huit ans après, vous en êtes où?

On a effectivement créé Gustave et compagnie en lançant une marque de nœud papillon en métal en hommage à Gustave Eiffel parce qu'il travaillait le métal et il est né à Dijon. On a développé différents accessoires jusqu'à lancer une montre mono aiguille "24 heures". Et finalement, aujourd'hui, Gustave et compagnie est devenue une maison horlogère. On a notre boutique maintenant sur Paris et tous nos bureaux également.

Et vous avez également une boutique à Dijon. C'est un sacré pari de proposer des montres mono aiguilles. Est ce que le concept a plu?

Le concept a plu parce que, justement, on se distingue de toutes les marques de montres qui existent, parce qu'il y en a pléthore d'autres sur le marché. Et c'est vrai que ce concept modulaire lui permet de proposer une vision plus zen du temps. Depuis le début de l'activité, on a effectivement écoulé bientôt dix mille montres. Donc, on en est très satisfait.

Il existe combien de modèles aujourd'hui de ces montres?

On a aujourd'hui cinq collections, dont quatre collections Quartz, donc à pile. Et notre dernière collection est une collection de montre automatique, 24 heures, mono aiguille avec une lunette interne. Et ensuite, on a vraiment différentes finitions couleurs. Les bracelets sont interchangeables, donc on peut créer une combinaison presque infinie finalement de modèles.

Où peut on trouver vos montres aujourd'hui?

Sur notre site Internet principalement, où il y a vraiment tous les modèles. C'est nous qui préparons les commandes dans les boutiques et qui les expédions. Et ensuite, on a des revendeurs comme à Dijon, aux Galeries Lafayette ou encore à Chouette France. On en a aussi un peu partout en France, ils sont tous visibles sur notre site internet. Il y a une petite baisse des ventes, car l'activité a été un peu ralentie à cause de la crise sanitaire. Mais là, il y a à nouveau une belle dynamique, une belle relance. Donc on est plutôt confiant pour 2022.

La boutique officielle Gustave & Cie à Paris - Gustave & Cie

Ce qui est important aussi dans une entreprise, c'est d'innover en permanence et c'est ce que vous faites puisque vous allez lancer un modèle de montres carrés?

Tout à fait. L'idée, c'est vraiment de sortir régulièrement des nouveaux modèles. Aujourd'hui, on n'était que sur des design de cadrans ronds. On souhaite un peu casser ça en proposant un cadran carré. On espère sortir ce modèle d'ici la fin de l'année.

On change d'heure ce weekend. Est ce que ça se joue sur les ventes ou pas du tout?

Ça peut jouer un petit peu pour la communication et faire un clin d'œil. Mais je ne pense pas que les gens attendent le changement d'heure pour changer complètement de montre

Avec une montre mono aiguilles, c'est plus facile de changer d'heure ou c'est tout pareil?

C'est plus facile parce qu'on n'est pas à la minute près, donc, pas besoin d'attendre l'heure pile pour en changer.