La nouvelle éco : Charlatte Manutention mise sur la diversification pour surmonter la crise

Charlatte Manutention est le leader mondial des convoyeurs et des tracteurs de bagages destinés aux aéroport. L'entreprise basée à Brienon-Sur-Armançon et qui emploie quelques 80 salariés subit de plein fouet la crise économique qui touche le secteur aérien. Comment faire face ? Comment se relancer ? On en parle avec son directeur Bastien Devaux.

Votre entreprise fabrique des tracteurs pour bagages. Sur les six dernières années votre chiffre d'affaires a doublé. Mais avec la crise du coronavirus, votre activité a chuté de plus de 80% cette année. Quelles conséquences cela a-t-il sur votre entreprise ?

Aujourd'hui les conséquences sont à l'image de ce que subit le transport aérien ces derniers temps et notamment le transport de passagers. C'est à dire que l'on a beaucoup recours au chômage partiel. On est obligé, aussi, malheureusement, d'entamer des procédures de restructuration et on a dû se séparer de certains de nos employés. C'est compliqué d'autant plus que, comme vous le soulignez l'entreprise était sur une pente ascendante assez importante. En six ans nous avions doublé le chiffre d'affaires de l'entreprise et cela s'était accompagné d'embauches, d'ajout de nouvelles compétences, de nouveaux services sur lesquels on est tenu, du fait du manque d'activité, de faire des choix. C'est forcément à contre cœur mais malheureusement on est bien forcé de réagir et s'adapter à notre marché.

On a eu un premier confinement, puis un deuxième. Est-ce que l'entreprise est en danger ou est-ce qu'elle est assez solide pour pouvoir sortir de la crise ?

L'entreprise fait partie du groupe Fayat qui est un groupe familial français avec des valeurs fortes, qui tient à ses entreprises. L'entreprise n'est donc pas en danger mais pour le coup il faut qu'elle s'adapte et qu'elle ressorte plus forte de cet épisode malheureux.

Cela passe par de la diversification pour trouver de nouveaux marchés, de nouveaux produits à vendre ?

Exactement. Aujourd'hui la diversification passe par plusieurs choses chez nous. Il y a d'abord la recherche de nouveaux clients pour des matériels un peu équivalent. On a réussi à avoir un beau contrat avec l'armée française pour des matériels qui sont diesel contrairement à ce que l'on fait habituellement mais on a pu adapter notre offre. On est aussi en train de développer d'autres tracteurs, d'autres moyens de manutention de tailles différentes, toujours en électrique, pour des usages différents comme le cargo, le fret aérien qui, lui, est beaucoup moins impacté. Donc oui, aujourd'hui on se ressert sur nos compétences et on va essayer de les adapter à d'autres marchés que ceux auxquels on s'adresse habituellement.