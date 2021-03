La Nouvelle Eco : Charpentier Marine Morbihan, le chantier naval spécialiste de la fabrication de mats en bois

"Le mat en bois représente 50 % de notre activité", précise Samuel Zambaldi. Le reste, pour un quart, c'est la restauration de coques, d'intérieurs ou de ponts de bateaux de tous âges, de toutes les époques et de tout style. Le dernier quart représente une diversification vers le bâtiment ou les aménagements extérieurs . "Nous fabriquons des poutres, des poteaux, des rambardes... en bois bien évidemment !". Voilà, en résumé, l'activité du chantier naval Charpentier Marine Morbihan, né en 2010 et installé dans la zone artisanale de Kerran, entre Saint Philibert et Locmariaquer.

Bateaux de plaisance, de travail ou de servitude, sont accueillis pour restauration à Charpentier Marine Morbihan © Radio France - François Rivaud

Pour Samuel Zambaldi et les 4 salariés du chantier, le travail effectué s'apparente à de l'art. "Nous sommes comme les artistes, spécialistes de la restauration de tableaux. La restauration effectuée sur les bateaux doit être la copie conforme à l'original. C'est un travail de passion, de précision et de qualité".

Le tour à bois, unique en Europe, qui permet de fabriquer des mats de 30 mètres © Radio France - François Rivaud

Et la fabrication de mats, jusqu'à 30 mètres de long et 60 centimètres de diamètre s'apparente aussi à un travail d'orfèvre. "C'est tout un processus", explique Samuel Zambaldi. "Il y a d'abord la conception avec l'utilisation d'un logiciel spécial de calcul de structures. Ensuite il y a l'assemblage du bois, la partie lamellé collé et ensuite le passage dans la machine qui nous permet de faire des mats ronds, carrés ou ovoïdes. Nous gagnons en précision et en rapidité". Comme par exemple avec le futur mat du langoustier Tante Fine. Un bateau construit en 1960 et qui réside à Fécamp. Son mat de 18 mètres sera fabriqué en 1 journée contre 4 semaines auparavant. "C'est à dire qu'avant on travaillait un peu comme les romains !", plaisante Samuel Zambaldi.