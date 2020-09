La nouvelle éco : Château-Gontier mise sur une nouvelle dynamique commerciale

L'heure est aux travaux dans la zone de Terre rouge, en périphérie de la ville. L'ancien magasin Pulsat est en pleine transformation pour devenir une enseigne Darty, la marque spécialisée dans la distribution de matériel électroménager, électronique et de produits culturels. Les gérants restent les mêmes, Stéphane et Stéphanie Bry : "On a fait le choix de passer Darty pour des questions de notoriété et pour apporter beaucoup plus de choix à nos clients." Le service après-vente et les équipes de techniciens restent également inchangés mais quatre vendeurs rejoignent l'équipe pour l'ouverture prévue le 8 octobre.

On espère faire venir les clients qui allaient à Laval ou Angers avant

Une autre grande enseigne a ouvert ses portes en septembre : un restaurant Domino's Pizza s'est installé avenue Maréchal Joffre. Le gérant Guillaume Ory a dû recruter une vingtaine de salariés. Pour l'heure, il est ravi de ce lancement : "On a fait une très belle première semaine." C'est le troisième Domino's Pizza qui ouvre dans le département. La jeunesse de la population et la vitalité des associations sportives ont encouragé le gérant de deux autres restaurants au sud de Rennes à s'installer ici.

Une tendance au commerce de proximité

Marion Barré, est la manager de la ville. Elle est chargée d'animer l'activité économique du centre-ville mais aussi de faire le lien entre les commerçants et la collectivité. Pour elle, la période de crise sanitaire a montré combien les commerces de proximité jouent un rôle majeur dans la vie des habitants.

L'arrivée de ces nouvelles grandes enseignes évite l'évasion commerciale vers les plus grandes villes voisines

Château-Gontier-sur-Mayenne prévoit plusieurs animations commerciales dans les prochaines semaine comme la braderie le 3 octobre et la journée du commerce de proximité le 10 octobre.