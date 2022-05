La Nouvelle éco : Châteauroux, Berry Sellerie part à la conquête des motards

“En novembre dernier, je suis allé en visiteur au Salon international de la moto à Milan et j’ai croisé des journalistes qui connaissaient notre marque”, raconte Nicolas Salzard, fondateur et gérant de Berry Sellerie installée 8 boulevard d’Anvaux à Châteauroux. De fait, en l’espace de quelques mois, la petite entreprise qui emploie huit salariés est en train de se faire un nom dans le milieu des bikers dans l’hexagone mais aussi par-delà les frontières, articles élogieux dans la presse spécialisée à l’appui. “C’est le fruit d’un travail d’équipe, tout seul je ne serais rien”, insiste-t-il.

Des selles sur mesure

Cet ancien enseignant au lycée d’Alembert à Issoudun s'est lancé en 2016 sur une activité de sellerie générale (réparation de sièges auto, moto, bâches, etc.) pour une clientèle essentiellement locale. Au fil des ans, il s’est entouré de collaborateurs. Depuis cette année, il s’est doté de moules pour réaliser de la sellerie confort pour motos, quads et scooters à destination des professionnels comme des particuliers.

Les locaux de l'entreprise sont situés 8 boulevard d'Anvaux à Châteauroux. - mJ photographie

Les ventes se font essentiellement via internet sur le site de Berry Sellerie, ainsi que sur d’autres sites de vente spécialisés. Les selles sont fabriquées uniquement sur commande et de façon artisanale. La petite équipe fait preuve d’une grande réactivité avec un délai de dix jours maximum à compter de la réception de la selle. Récemment, un client est venu spécialement de Paris et est reparti trois heures plus tard avec sa nouvelle selle.

Objectif : 1 million d'euros en 2023

Le chiffre d’affaires progresse. Berry sellerie vise le million d’euros en 2023. La société est devenue le deuxième fabricant en France derrière le leader Baxter et espère croître dans les années à venir avec la création de deux entités : une dédiée à la sellerie moto et l’autre à la sellerie générale. Les concessionnaires font de plus en plus appel à ses services.

L’entreprise travaille sur un gros projet de plusieurs milliers d’euros qui devrait se concrétiser d’ici la fin de l’année : la mise au point d’un logiciel 3D qui va permettre au client de visualiser en ligne sa selle et de choisir ses options avant de passer commande.