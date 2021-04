La nouvelle éco : Chauray créé un marché hebdomadaire le dimanche

C'était une promesse de campagne du maire de Chauray élu en mars 2020 Claude Boisson : un marché hebdomadaire. Le premier sera organisé ce dimanche 18 avril de 8h à 13h dans le centre-bourg. 15 commerçants sont attendus. "On a de tout, du poulet rôti, de la charcuterie, du poisson, des fruits et légumes...", liste le maire de manière non exhaustive.

L'élu estime qu'il y avait un vrai besoin. "Il y a une attente. Je pense que les Chauraisiens vont pour certains aux Halles de Niort mais un marché de proximité a toute sa place. Je pense que le besoin de proximité s'est renforcé avec la crise sanitaire. Eviter de se déplacer trop et de s'exposer trop".

Il y a aussi une recherche de qualité et de circuits courts. "Les gens veulent toujours savoir d'où vient ce qu'on leur propose. Où est-ce que vous êtes éleveur, est-ce que les animaux vont dehors. Quand on leur dit je suis à côté du poney club là-bas ça leur parle tout de suite", raconte François Geay, éleveur de canards à quelques kilomètres de Chauray, à Saint-Gelais.

Un marché qui pourrait s'agrandir ?

Le nombre de commerçants est pour l'instant limité à 15. "Pour des raisons sanitaires, compte tenu de la crise", explique Claude Boisson, le maire de Chauray. "Par la suite nous étendrons cette capacité d'accueil. Pour l'instant, il s'agit d'un marché alimentaire mais à l'avenir nous pourrons accueillir d'autres commerçants avec des produits de fabrications locales, des artisans", précise l'élu.

Un grand tivoli de 400m² est installé pour que les commerçants soient à l'abri. "Notre souhait, c'est de voir comment ce marché est accueilli et ça nous mènera vers une autre réflexion plus tard pour faire une construction en dur à cet emplacement ou à un autre. Pourquoi pas donc des Halles", conclut le maire de Chauray.