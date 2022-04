La nouvelle éco : trois jours avant Pâques, les chefs d'une chocolaterie de Rennes commencent à souffler

Il ne vous reste plus que quatre jours pour acheter vos cloches et vos petits lapins en chocolat, pour la chasse aux œufs ! Les boutiques de chocolats s'attendent à un gros rush ! Pourtant, en coulisses, c'est plutôt calme à la chocolaterie-pâtisserie Philippe Bouvier de Rennes, ce jeudi 14 avril 2022.

Dans les chocolateries, Pâques commencent en hiver

Dans les cuisines de l'entreprise, ou plutôt le laboratoire, comme disent ceux qui travaillent dans le chocolat, il n'y a pas d'œufs de Pâques ou de moule sur les plans de travail. Les chefs ne peaufinent pas de petit lapin en chocolat : ils rangent. "On travaille sur Pâques depuis des semaines. C'est un peu comme un joueur de foot avant un gros match, compare Christophe Collet, dirigeant de la chocolaterie. On se prépare, et puis après, le match en tant que tel, ce n'est que du bonheur car on reçoit des retours positifs !"

Les équipes ont commencé à remplir leurs moules cet hiver, en février. Deux personnes sont venues en renfort. "Après le chocolat, il faut garnir, assembler, mettre en boîte avec des nœuds sur chaque œuf, énumère Philippe Collet. Je pense qu'on met le même temps à produire le chocolat qu'à faire l'emballage et la garniture."

Toute cette présentation rend l'aventure excitante pour Agathe, cheffe chocolatière. "Les chocolats de Pâques demandent beaucoup plus de créativité que ceux de Noël, explique la jeune femme. On peut inventer tout ce qu'on veut sur le thème des œufs de Pâques !" Pourtant, ce sont les classiques qui s'arrachent le plus : les œufs ! Et pas de surprise sur le goût : d'une année sur l'autre, la recette du praliné ou de la ganache reste la même.

Dans les magasins, certains clients évoquent l'affaire Kinder, ces centaines de tonnes de chocolats retirées de la vente à cause de cas de salmonellose. Pour Christophe Collet, ce scandale ne va pas lui faire gagner des clients. "Je pense que ce n'est pas bon pour l'ensemble de notre profession", s'inquiète-t-il.

L'année dernière, la chocolaterie-pâtisserie Philippe Bouvier de Rennes, qui a des magasins à Rennes et Saint-Malo, avait confectionné 6.000 pièces pour Pâques. Cette période représente 15% de son chiffre d'affaires. C'est bien moins intéressant que Noël. Les chefs sont d'ailleurs déjà en train de confectionner les chocolats que vous offrirez pour la nouvelle année.

