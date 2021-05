La nouvelle éco - Chenôve : le restaurant Courtepaille se prépare pour la réouverture

Les restaurants vont pouvoir rouvrir leurs terrasses le 19 mai 2021. En attendant, quinze jours plus tôt, ils se préparent. Illustration à Chenôve, au restaurant Courtepaille, qui a traversé en un an une pandémie et un redressement judiciaire.

Maintenant que les restaurants ont un horizon un peu plus clair, ils penser à la réouverture. Dès le 19 mai 2021, les clients pourront revenir, mais uniquement sur les terrasses. Illustration près de Dijon, à Chenôve. Lundi 3 mai, les dix employés du restaurant Courtepaille, installé le long de la route départementale, sont revenus pour la première depuis plus de six mois. Au programme : une réunion, et des questions sur la réouverture. La salle, et sa capacité de 120 couverts, va rester fermée. En revanche, la terrasse - d'une capacité de 40 couverts - sera agrandie pour accueillir 20 clients en plus. La restaurant compte également miser de plus en plus sur la livraison et la vente à emporter pour compenser.

Entre impatience ... et appréhension !

Parmi les questions qui reviennent le plus souvent : "qu'est-ce qu'on fait s'il pleut?". L'organisation du restaurant se remet en place. Même s'ils sont rassurés par les dernières annonces du gouvernement, les salariés ont une grande crainte, qu'on leur dise à nouveau qu'ils doivent fermer les portes.

Le directeur a organisé une réunion à deux semaines de la réouverture © Radio France - Adrien Beria

Les soucis financiers sont oubliés

Au moment du premier déconfinement, en juin 2020, ce restaurant n'avait pas immédiatement rouvert, mais rien à voir avec le Covid-19. Le groupe, placé en redressement judiciaire en juillet, a seulement été repris par Buffalo Grill au début de l'automne. Un temps menacé, le restaurant de Chenôve a finalement pu rouvrir ses portes à la mi-septembre 2020. "La page est tournée, résume Anthony Bonin, le directeur de ce restaurant. On repart sur une base solide avec ce nouvel actionnaire".