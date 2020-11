La nouvelle éco : "Chez Morille", le reconfinement impacte fortement les ventes à la ferme

"Des fois on peut être bloqué par la neige pour venir chez nous mais alors bloqué par un virus, je n'aurais jamais imaginé", lance Jean-Robert Morille, co-responsable de "Chez Morille" à Augé dans les Deux-Sèvres.

Ce nouveau confinement, à quelques semaines de Noël, tombe en plein dans la période cruciale pour l'éleveur de canards et producteur de foie gras qui emploie 40 salariés. "Sur le mois de novembre, on fait des portes-ouvertes traditionnellement, qu'on a appelé Novembre Gourmand cette année, et on a peu de personnes", déplore Jean-Robert Morille. "Les gens se demandent s'ils ont le droit de faire plus d'un kilomètre, plus d'une heure. Il n'y a pas de limite kilométrique et de temps sur la deuxième case de l'attestation de déplacement quand vous allez chercher des produits spécifiques qu'il n'y a pas à côté de chez vous", précise-t-il.

Si les clients ne vont pas vers nous, c'est nous qui allons vers les clients

Or la vente directe à la ferme à cette période de l'année, c'est presque la moitié des ventes totales. Alors Chez Morille tente de s'adapter et vient de lancer un système de click and collect avec possibilité de livraison. "Si les clients ne vont pas vers nous, c'est nous qui allons vers les clients. On livre à 100 kilomètres autour de chez nous. Et c'est gratuit à partir de 120 euros", précise Jean-Robert Morille.

Le producteur deux-sévrien regarde l'avenir avec incertitude. Même si "pour décembre je serai presque moins inquiet que novembre. Je pense que le gouvernement va donner un peu plus de liberté à partir de la mi-décembre mais pour nous tout est joué, c'est la fin", indique Jean-Robert Morille. Chez Morille qui doit en plus gérer d'autres contraintes en ce moment, celles liées au passage du département des Deux-Sèvres comme une quarantaine d'autres en risque élevé pour la grippe aviaire.