La nouvelle éco : chiffre d'affaires divisé par 2 pour les brocanteurs professionnels à la réderie d'Amiens

La Grande réderie d'automne a été pénalisée par la pluie à Amiens ! Une mauvaise météo pour tout le monde, les chineurs, les vendeurs occasionnels et les brocanteurs professionnels, qui ont fait de l'activité leur métier. Acheter, revendre entre les brocantes et les salons d'antiquaires... pas facile en 2021 ! La crise sanitaire pèse sur le chiffre d'affaires, et la réderie amiénoise ne va pas tout rattraper.

Exemple avec Laurie, brocanteuse professionnelle depuis 2016. Venue de Molliens-Dreuil, elle a tenu ce dimanche un stand de 20 mètres de long boulevard Faidherbe à Amiens.

La nouvelle éco : le bilan de la Grande rédérie d'Amiens avec Laurie, brocanteuse professionnelle depuis 2016 Copier

Les brocanteurs professionnels demandent une réderie d'Amiens sur 2 jours

Autre problème soulevé par Laurie, le périmètre de sécurité en centre-ville pour les rédeux. Avec l'interdiction de déplacer sa voiture entre 7h et 17h, beaucoup de rédeux se sont retrouvés coincés. De quoi "décourager encore plus pour les prochaines éditions" selon les brocanteurs. Des professionnels qui demandent au passage une réderie sur 2 jours à Amiens, le samedi et le dimanche. La proposition est refusée pour l'instant par la préfecture de la Somme. Prochaine édition au printemps 2022 de la Grande réderie d'Amiens, si la situation sanitaire est toujours favorable.