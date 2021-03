La nouvelle éco : Christophe Morin a créé son entreprise deux mois avant le confinement

La pépinière et hôtel d'entreprise de St Junien Pol Avenir, créée en 2004, a accompagné la création et le développement de 27 entreprises toujours en activité et de 424 emplois.

Accompagner les particuliers qui se lancent dans de gros travaux

Parmi elles, Illico Travaux, entreprise de courtage en travaux et suivi de chantier. "Quand vous avez une rénovation complète de maison à faire, ou une grange à rénover, je vais me charger de trouver tous les corps de métier nécessaires, de négocier vos devis et de protéger vos acomptes, explique le patron, Christophe Morin. Ça, c'est la partie courtage en travaux. Et derrière, la partie suivi de chantier où je vais vous accompagner sur les démarches administratives, du permis de construire jusqu'aux levées de réserves définitives".

Christophe Morin a lancé son entreprise au mois de janvier 2020, soit deux mois avant le début de la crise sanitaire. Les premiers mois de vie d'Illico Travaux n'ont donc pas été des plus simples. Difficile de trouver des chantiers, des futurs clients, de faire du réseau alors que tout est à l'arrêt et que le futur est incertain. "Étant donné que j'ai ouvert juste avant le confinement, j'ai eu une petite traversée du désert. Depuis la fin de l'année, septembre octobre il y a beaucoup de demandes, en plus le monde du bâtiment se porte très très bien malgré le contexte, donc là ça y est, c'est parti."

La pépinière d'entreprise en accompagnement des jeunes entrepreneurs

Faire partie d'une pépinière d'entreprise a aussi beaucoup aidé le jeune entrepreneur. "Même en période de confinement, ce qu'il faut, c'est réussir justement à s'entourer et ne pas être seul. J'ai eu la chance d'être hébergé là la pépinière d'entreprises de Saint-Junien : on n'est pas tout seul, il y a d'autre "solo-preneurs" qui sont dans le même cas, on peut faire des réunions, discuter de nos problématiques et ça permet de garder le cap."

Ce que Christophe Morin retire de cette expérience ? "Quand on se retrouve dans ce genre de situation, on se dit que ça ne peut pas aller plus mal, et que ça ne peut que s'arranger".