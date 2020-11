La nouvelle éco : Chrysval égaye les vêtements des soignants

Si je vous demande de quelle couleur sont les blouses des infirmières ou des médecins, vous me répondez ? Blanc, ou bleu. Les vêtements des personnels soignants ne sont, en général, pas très fantaisistes. Il y a une entreprise dans l’Hérault, qui s’est donnée pour mission d’égayer tous ces vêtements. Elle s’appelle Chrysval, elle est à Aniane et elle est dirigée par Cynthia André.

Que fait-elle exactement ?

Au départ, Cynthia est une couturière avec des doigts de fée. Elle a travaillé longtemps comme couturière de sous-vêtements pour une grande marque. Puis, un jour, sa tante, infirmière au Chu de Montpellier, lui demande de lui coudre un calot. À partir d’un modèle jetable, Cynthia en tire un patron et fabrique un calot plutôt coloré avec quelques motifs joyeux. Gros succès auprès des collègues de sa tante qui, de fil en aiguille, en commandent plusieurs à Cynthia. Dès lors, l’entrepreneuse crée un site web, en 2016. Jusqu’à l’arrivée du Covid, elle était toute seule dans son petit atelier.

Puis sa petite affaire s’est développée...

Oui, de manière exponentielle. Cynthia André a déménagé dans un local plus grand à Aniane, mais surtout elle a recruté dix personnes. Elle propose toujours des calots mais aussi, des blouses. Les tissus qu’elle choisit sont français, et certifiés Oeko Tex, label de coton haute qualité. Et désormais, la petite entreprise Chrysval expédie jusqu’à Hong Kong, au Canada, en Suisse, etc… Elle fournit également les dentistes, les boulangers et les métiers de la restauration.