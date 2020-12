Pour faire face, l'entreprise de location de logements en stations de ski Cimalpes casse ses prix

Pour le directeur général de Cimalpes, les remontées mécaniques à l'arrêt en stations entraînent une chute d'environ 30 à 50% des tarifs de locations. Une manière pour le groupe d'attirer une clientèle, malgré la situation.

France Bleu Pays de Savoie - en l'absence de ski, le mois de décembre s'annonce catastrophique pour vous, la solution c'est soit de tout fermer soit de vous adapter au niveau des prix ?

Benjamin Berger, directeur général de Cimalpes - Commercialement, il faut s'adapter : qu'est-ce que vaut un séjour dans l'immobilier locatif à la montagne l'hiver sans remontées mécaniques ? Le parti pris de Cimalpes a été de dire : ça vaut entre - 30 et - 50 %. C'est une décision de crise, mais mine de rien, ça capte une clientèle qui a fait le choix de venir en vacances chez nous.

Le but, c'est de dégager un minimum de chiffre d'affaires

Mais il faut rester lucide, on le fait d'un point de vue politique car on veut stimuler l'économie locale, soutenir nos amis restaurateurs. On le fait également pour mettre au travail nos équipes, mais aussi évidemment pour des motifs économiques pour nos propriétaire et pour nous-mêmes. Le but, c'est de dégager un minimum de chiffre d'affaires sur ces fêtes qui représentent traditionnellement 50 % du chiffre d'affaire annuel pour une entreprise comme Cimalpes.

Est-ce que la casse des prix attirent vraiment les touristes ?

J'ai 90 % d'annulations qui s'expliquent pour plusieurs raisons. La première, c'est la clientèle étrangère qui représente entre 40 et 50% de notre clientèle selon les années. La deuxième raison, c'est la clientèle française et étrangère qui ne souhaite pas venir passer des vacances sans pouvoir skier. On constate quand même des réservations, petitement, mais stablement, tous les jours, de vacanciers qui ont fait le choix de nos stations.

Sortir du tout ski

C'est le début d'une grande tendance : sortir du "tout ski" et proposer autre chose à nos clients. Remontées mécaniques ouvertes ou pas, on constate que sur un groupe qui a réservé ces vacances et qui passe Noël ou Nouvel An dans son chalet, il y a toujours deux ou trois personnes qui ne skient pas du tout. Le choix de la station se fait donc aussi par rapport à sa capacité à occuper ces vacanciers sur des activités connexes au ski : la culture, la gastronomie, le shopping, le spa, les sports outdoor. En fait, il y a des dizaines de choses à faire à la montagne.