La Nouvelle éco : cinq ans après sa fermeture, un hôtel périgourdin veut rouvrir pour les saisonniers

C'est une petite renaissance qui se prépare à Campagne, près du Bugue. Cinq ans après avoir fermé sa partie hôtellerie, plus assez rentable, le restaurant du Château rénove ses chambres pour les proposer aux travailleurs saisonniers. "On a eu deux demandes de gens qui venaient travailler sur le secteur, sachant que l'hôtel était fermé", raconte Serge Petit, l'un des responsables de l'établissement. "Ils nous ont demandé s'il y avait moyen de trouver un hébergement. On a commencé par transformer une chambre en studio, il s'est loué très vite. Et puis le bouche à oreille a fait qu'on a eu d'autres demandes. Il y a de la demande, ce n'est pas évident de trouver du logement pour quelques mois, beaucoup étaient logés dans des campings, dans des caravanes, ce qui n'est pas évident." L'ouverture est prévue en 2022, des studios et des T2 seront proposés, pouvant accueillir douze personnes, pour des loyers allant de 300 à 500 euros.

Avant cela, l'établissement se prépare pour la saison touristique. "Nous sommes prêts, on attend les déclarations officielles pour savoir ce qu'on va pouvoir faire et dans quelles conditions on va pouvoir retravailler", explique Serge Petit. "Tout dépend des capacités des restaurants : celui qui a une terrasse de 25 mètres carrés, s'il veut ouvrir sa terrasse pour mettre cinq ou six couverts, l'intérêt ne va pas être énorme. On a la chance d'avoir une grosse partie en terrasse, mais c'est très aléatoire. On a tout le personnel, on a la marchandise, mais s'il pleut pendant quatre jours, on fait quoi ?" Pour le moment, aucune date n'a été avancée pour la réouverture des salles de restaurant, seules les terrasses seraient concernées vers le milieu du mois de mai.