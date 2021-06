La Nouvelle Éco : cinq jeunes Castelroussins se lancent dans la vente en ligne de sneakers

Ils ont entre 17 et 20 ans et déjà un sens certain du commerce. Cinq jeunes de Châteauroux viennent de créer La Bonne Godasse, une plateforme de vente de sneakers de marque.

Lisa-Marie et son frère Samuel ont commencé en décembre 2019 à revendre avec une petite marge des paires de sneakers neuves sur des sites entre particuliers. Des modèles souvent en série limitée très convoités qui suscitent une véritable ruée sur les sites des grandes marques si bien qu’ils se retrouvent souvent indisponibles au bout de quelques minutes. Pour certains modèles, les marques procèdent même à des tirages au sort. Les amateurs sont donc prêts à les payer un peu plus chers dès que des paires sont remises dans le circuit.

Passer à la vitesse supérieure

Au fur et à mesure, le frère et la sœur ont réinvesti les bénéfices dans l’achat de nouvelles paires. Les ventes ont commencé à décoller à la fin du 1er confinement en mai et juin 2020, ce qui leur a donné envie de passer à la vitesse supérieure et de monter leur entreprise avec trois amis : Julien, Luca et Thomas. Tous les cinq habitent Châteauroux. Ils ont entre 17 et 20 ans et sont étudiants et pour le plus jeune lycéen.

Début mai, ils ont créé La Bonne Godasse, une plateforme de vente de chaussures de sport en ligne. “En blaguant, pour parler de nos sneakers, on disait que c’était de la bonne godasse et le nom est resté”, explique Lisa-Marie Franco, 20 ans, étudiante en biologie. Quelque 200 paires de sneakers y sont proposées. “Ce n’est pas le genre de paires de chaussures que l’on peut trouver à Châteauroux. Il faut aller à Paris ou dans les grandes villes. Tout le monde n’a pas cette possibilité”, poursuit-elle.

S’ils ont perturbé leur année en tant qu’étudiants, les confinements successifs leur ont aussi laissé plus de temps pour monter leur projet. Tous les cinq investissent à parts égales dans le projet et se répartissent les tâches : communication sur les réseaux sociaux, gestion des stocks, mis à jour du site, comptabilité...

Déjà une vingtaine de ventes

Trois semaines après son lancement, la plateforme affiche déjà une vingtaine de ventes alors qu’elle est encore très peu connue. "On est super contents que des gens nous fassent confiance”, commente Lisa-Marie Franco. Les chaussures sont expédiées dans toute la France. Pour les personnes habitant l’agglomération de Châteauroux, les cinq jeunes proposent une remise en mains propres afin d’économiser les frais de livraison.

Leur souhait est désormais d’élargir l’offre sur leur plateforme avec plus de modèles et plus de tailles disponibles afin de multiplier les ventes. Et pour cela, ils vont continuer à la faire connaître des amateurs de sneakers via les réseaux sociaux.