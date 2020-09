La nouvelle éco : Circle Fishers une plateforme de vente d'articles de pêche d'occasion

En France, on compte 1 528 452 pêcheurs, ce qui fait de la pêche de loisir la deuxième Fédération derrière le football ! Si l’on ajoute les pêcheurs qui pratiquent en mer et ceux qui pêchent sur le secteur privé, on compte près de 2,5 millions de pêcheurs en France !

La pêche, c’est plus de 2 milliards d’€ d’impact économique : plus que le golf à titre de comparaison.

Lancée en avril 2019, la plateforme Circle Fishers permet à tous les amoureux de la pêche de vendre et d’acheter en toute sécurité leur matériel d’occasion auprès d’autres passionnés. Imaginée par le montpelliérain, Karim Sanogho, elle compte plus de 3 500 pêcheurs passionnés inscrits dans toute la France.

La plateforme est née d’un constat simple

Les pêcheurs renouvellent de plus en plus souvent leur matériel et se retrouvent avec quantité de cannes, leurres, moulinets et accessoires en tout genre qu’ils n’utilisent pas forcément. Ils sont également de plus en plus nombreux à revendre une partie de leur équipement et à se tourner vers le marché de l’occasion pour faire des économies.

Jusqu’à présent, pour vendre et acheter du matériel de pêche de seconde main, les pêcheurs se tournaient vers des plateformes généralistes de petites annonces, comme Le Bon Coin ou Facebook . Sur Circle Fishers, grâce au paiement intégré et au suivi des envois, le vendeur est payé lorsque l’acheteur reçoit le colis et ce dernier ne peut effectuer une commande que s’il est solvable ; aucun risque d’arnaque d’un côté comme de l’autre.

En outre, le service proposé par la marketplace est complètement gratuit pour les vendeurs. Pour se rémunérer et assurer un service de qualité aux utilisateurs, Circle Fishers applique une commission de 9% du prix de vente sur l’acheteur, soit 90 centimes pour un achat de 10€.

Entretien avec Karim Sanogho créateur de la plateforme Copier

Tous les matins, à 7h15, France Bleu Hérault analyse les conditions de reprise d'activité au plus proche des réalités de ceux qui se relèvent. Artisans, commerçants, entrepreneurs témoignent du lundi au vendredi. "Ici, on parle d'ici.