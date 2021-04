La Nouvelle éco : Civility, le masque transparent fabriqué en Charente

C'est en constatant l'incompréhension de sa fillette, surprise de ne plus voir le visage de son papa derrière un masque, qu'un jeune ingénieur originaire d'Angoulême, Pierre Blondon, a eu l'idée de ce masque transparent. Avec deux amis, un ingénieur et un juriste, il a créé ce prototype "Civility". Les moules qui portent le masque et les filtres sont conçus par un bureau d'études près de Nantes, puis assemblés à Champniers avec les protections en plastique type "bouteilles d'eau".

Maxence Gourou, l'un des co-créateurs de "Civility", et Laurent Ognona, président de Hertus © Radio France - Pierre MARSAT

Trois des 37 presses à injecter de l'entreprise Hertus, installée sur la zone des Montagnes Ouest, sont utilisées pour la production de "Civility", avec un système anti-buée innovant qui reste secret. Une dizaine de salariés de Hertus (sur un effectif de 100) travaillent pour les masques transparents. A terme, 1600 masques devraient sortir chaque jour des ateliers de Hertus.