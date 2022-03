La nouvelle éco : La friperie montpelliéraine le Club des Simone finaliste d'un prix national

Alison Endelin et Pauline Vasseur ont ouvert le Club des Simone à Montpellier le 1er septembre 2021. Six mois plus tard, le 10 mars 2022, elles participent à la finale de la Social Cup, la Coupe de France des entrepreneurs sociaux. Quel est le concept de leur boutique ? Interview avec Pauline Vasseur.

Le Club des Simone n'est pas une simple friperie... Les clients échangent leurs vêtements contre d'autres. Comment ça marche ?

En fait, l'idée, c'est que vous triez votre dressing. Vous m'apportez les vêtements que vous n'aimez plus ou qui ne sont plus à votre taille. Moi, je les trie. Je ne garde que ceux qui n'ont pas de tache et qui sont de saison. Et ensuite, les vêtements deviennent des points. Avec ces points, vous choisissez des vêtements dans la boutique. Et au lieu de payer le vêtement en lui-même, vous payez le service.

Le vêtement est une monnaie d'échange.

Oui! Ce n'est pas parce qu'on amène un manteau qu'on doit prendre un manteau. Par exemple, si vous apportez un manteau et quatre pantalons, vous avez sept points. Ça peut faire 14 vêtements enfants, parce que les vêtements enfants, c'est un demi-point, ou ça peut être deux manteaux et une robe.

Et les clients payent un abonnement à la journée, au mois, au trimestre ou à l'année. Pour quelles raisons sont-ils séduits par le concept ?

Il y a plusieurs raisons. Il y a le côté économique parce que 16 euros par mois c'est l'équivalent d'un tee-shirt, en fast fashion. Et puis, le côté écologique est clairement là. Il y a vraiment ce double bénéfice : on a vraiment le bonheur de trier son dressing, de se débarrasser de choses qui ne nous plaisent plus ; et on peut choisir de nouveaux vêtements qui nous plaisent. Et ce n'est pas parce que c'est de la seconde main que c'est moche. Des fois, c'est vraiment tout récent.

Et vous, pourquoi avez-vous ouvert cette boutique ?

J'ai rencontré Alison, la cogérante, grâce à ce projet-là. Et la petite histoire, c'est que sa sœur et son compagnon ont ouvert le Club des Simone à Nice, il y a un an. Moi, ça m'a parlé. Elle cherchait une personne avec qui ouvrir ça. Et moi, je voulais changer de travail. J'étais dans les labos de recherche et ça ne me parlait plus trop.

Je ne m'y retrouvais plus. J'avais besoin d'avoir un objectif concret pour poser ma pierre pour l'écologie et la protection de l'environnement. C'est tombé dans le textile, ça aurait pu être autre chose.

Le Club des Simone sera à la Foire de printemps de Montpellier, au parc des Expos, du 17 au 21 mars.

Pauline Vasseur et Alison Endelin, les deux cogérantes de la boutique montpelliéraine du Club des Simone - Club des Simone