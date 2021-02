La nouvelle éco : Cmultiserv, un champion de la croissance au Soler

Spécialisée notamment dans les travaux de maintenance pour les entreprises, la société Cmultiserv, au Soler, n'en finit plus de grandir. Elle vient d'être classée par le journal les Echos parmi les entreprises françaises à la plus forte croissance. Et elle continue de recruter.

Avec un taux de croissance moyen de 36% chaque année depuis 2016, la société Cmultiserv pointe désormais à la 226e place du classement des champions de la croissance publié par le journal Les Echos. "C'est l’honnêteté vis-à-vis des clients et le fait de privilégier les valeurs humaines qui payent" se réjouit le fondateur de l'entreprise Cyril Marcer.

Spécialisée dans le facility management et notamment les travaux de maintenance pour les entreprises, Cmultiserv a acquis depuis plus de 10 ans une notoriété certaine sur le secteur avec plusieurs clients du CAC 40. "Aujourd'hui, nous sommes bien positionnés et nos concurrents sont des groupes comme Vinci, Samsic ou Eiffage" explique Cyril Marcer. "Désormais, on va au-delà du simple dépannage, on propose de la conciergerie d'entreprise, des agents d'accueil, de la gestion d'espace verts, etc..."

Cette diversification des activités entraîne des besoins de main-d’œuvre pour Cmultiserv. L'entreprise compte près de 80 salariés. Il y en aura sans doute bien plus à l'avenir. "On a des perspectives de contrats pour 2022 ce qui signifierait une embauche de 80 employés. Aujourd'hui c'est en attente, car on attend les réponses des appels d'offres, mais la progression est là !"

L'interview de Cyril Marcer est à réécouter ici.