La nouvelle éco - Coach'eo, la plateforme internet dijonnaise au service du coaching sportif français

C'est nouveau et c'est un outil qui risque vite de devenir indispensable, la plateforme Coach'eo vient d'être lancée à Dijon pour mettre en relation les coachs sportifs et leurs clients. Trouver un coach, réserver ou annuler un cours, c'est possible et pour les professionnels, c'est un sérieux coup de main pour gérer les plannings. Comment fonctionne ce site ? Entretien avec sa fondatrice, Amelie Darnat.

Amélie Darnat, fondatrice de la plateforme Coach'eo © Radio France - Christophe Tourné

On approche des vacances et de la plage. C'est une grosse période pour les coachs sportifs ?

Effectivement, tout le monde prépare comme on dit son "summer body" en ce moment. Du coup, c'est super d'avoir quelqu'un pour nous accompagner, pour atteindre ses objectifs et être beau à la plage. On ne fera pas de miracle, mais on peut faire de beaux progrès en peu de temps.

Vous avez créé Coach'eo. Qu'est ce que c'est exactement ?

Coach'eo, c'est une plateforme "deux en un", où il y a du référencement de coachs sportifs pour le grand public et un outil de gestion pour les coachs. Quand vous cherchez un coach sportif, vous allez sur coach'eo et vous trouvez votre coach sportif. En plus, vous pouvez faire les réservations directement en ligne donc c'est super pratique. Et de l'autre côté, il y a toute une plateforme qui est dédiée à la gestion du coach sportif pour un suivi de ses réservations, l'organisation de son planning, de sa clientèle, des transactions et tout ce qui va être statistiques de vente, de comptabilité. C'est vraiment une plateforme complète qui vient en aide au coach sportif.

Ça veut dire que si je recherche quelqu'un, par exemple pour venir faire des cours à domicile, pour faire un peu de muscu ou des abdos, on peut trouver sur la plateforme ?

Justement, c'est fait pour. Donc il faut, il faut y aller !

Qu'est ce qui vous a donné l'idée de créer cette plateforme ?

Je suis une passionnée par le sport. J'ai toujours pratiqué du sport. Et puis l'histoire est un petit peu rigolote, mais ma mère est prof de pilates et mon père n'est pas du tout sportif. Donc on inverse les rôles dans la famille et je me bats depuis des années pour mettre mon père au sport. Et pendant le confinement, en cherchant des coachs sportifs, je me suis rendue compte que ce n'était pas si simple. Du coup, l'idée s'est construite petit à petit. Puis la naissance de coach'eo est arrivée.

Vous vous adressez à toutes les disciplines sportives ?

C'est l'objectif. C'est de vraiment permettre l'ouverture du sport au grand public et accompagner tous les coachs sportifs au sens large du terme. C'est à dire que si on se projette un peu, on pourra trouver par exemple, un moniteur pour les prochaines vacances d'hiver au ski. Ça peut être toute activité liée au sport, donc aussi bien pour la pratique que le coaching mental ou alors nutritif.

Cette plateforme a vocation de "coacher les coachs" ou plutôt d'être une super secrétaire ?

C'est un peu les deux. C'est une plateforme qui est là pour vraiment aider les coachs dans le sens où on va leur apporter des outils pour pouvoir améliorer leurs performances de vente et leur notoriété sur le net. Comme dans tous les métiers, il y a beaucoup de désistements ou d'annulation de dernière minute. Et du coup, on a réfléchi à ce problème pour permettre de limiter les trous dans l'emploi du temps du coach et de le remplir au maximum notamment avec un système de rappel.

Ça veut dire que la personne qui a réservé un cours va recevoir un SMS ou un mail ?

48 heures avant, elle reçoit un mail, pour le moment, qui lui rappelle qu'elle a son cours qui va avoir lieu. Et puis, si elle veut l'annuler, elle se rend sur son espace personnel, et l'annule. Le coach est prévenu et tout est fait.

Pour l'instant, vous comptez combien de coachs inscrits sur la plateforme ?

Pour l'instant, on a une dizaine de coachs qui utilisent la plateforme et qui mettent des créneaux en ligne. On est au lancement puisque coach'eo n'a qu'un mois. C'est un début et on a une cinquantaine de coachs qui sont référencés. Une majorité est en Bourgogne-Franche-Comté mais on en a qui sont sur toute la France, notamment à Bordeaux, Paris.

Quels sont vos objectifs en terme de chiffre d'affaires ?

C'est une startup (une jeune pousse) toute récente. L'objectif d'ici 2023, c'est de réaliser aux alentours de 300. 000 € de chiffre d'affaires. On fait beaucoup de prospection, que ce soit sur base téléphonique ou sur les réseaux sociaux. Et puis tout ce qui va être participation aussi à des salons, notamment en septembre. Le but, c'est vraiment de se faire connaître et d'être le soutien des coachs sportifs.

Ça marche comment ? Avec un abonnement pour les coachs, pour le grand public ?

C'est très simple. C'est un abonnement pour les coachs. Pour que les coachs puissent mettre un créneau en ligne, il suffit qu'ils paient un abonnement mensuel à la plateforme. Il n'y a pas de commission sur les réservations. Tout fonctionne vraiment avec un abonnement mensuel des coachs auprès de coach'eo.

Ça coûte combien ?

50 € hors taxes par mois. On est sur un prix vraiment abordable et ça représente une heure de cours de sport privé en France. Donc c'est très vite rentabilisé. Dans l'idéal, il faudrait qu'on trouve 300 coachs. Plus on en aura, plus on pourra développer la plateforme et apporter vraiment des solutions plus poussées.