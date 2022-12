La nouvelle éco - Coco et Rico, une de restaurants 100 % made in Loire et Haute-Loire

La chaîne compte deux restaurants dans la Loire dont un ouvert à Saint-Etienne il y a 3 mois. Un troisième et bientôt un quatrième au Puy-en-Velay.

"On aime bien ce qui est bonne nourriture et bonne chair et le poulet est la viande qui est la plus consommée. Le boeuf est en perte de vitesse alors que le poulet reste en croissance", explique Olivier Clémençon.

Un 4ème restaurant début 2023

L'enseigne va s'installer dans les Halles du Puy-en-Velay sous le nom "le cheesburger par coco et rico". "Ce sera des bons produits et de la viande de haute qualité achetée à la boucherie Chabanon, donc avec des prix plus élevés. On veut proposer la meilleure nourriture possible à nos clients. Cela touchera une clientèle un peu différente forcément mais on ne peut pas faire moins en termes de prix au vu de la qualité."